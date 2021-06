Euro 2020 – Gueule de bois pour les médias français Les titres et commentaires des médias français révèlent à quel point la défaite des Bleus contre l’équipe suisse en 8es de finale n’était pas sérieusement envisagée. Sylvain Muller

Un supporter français à Lyon, le 28 juin 2021. AFP

Suisses et Français se réveillent ce mardi matin avec la gueule de bois. Les premiers pour avoir fêté leur qualification pour les quarts de finale de l’Euro 2020 jusqu’au bout de la nuit, les seconds parce qu’ils se réveillent après un cauchemar que bien peu croyaient possible. Une preuve? Le site internet du journal «Le Figaro» qui aurait un peu trop précipitamment mis en ligne lundi soir un article titré de la manière suivante: «Euro: après un match fou, les Bleus valident dans la douleur leur ticket pour les quarts de finale.»

La boulette du «Figaro». DR

Au lendemain de la défaite, la presse française ne fait d’ailleurs pas dans la demi-mesure: «Anéantis» titre ainsi en une «L’Équipe». «La désillusion» résume parfaitement «Le Parisien». «Par la petite porte» commente «Sud Ouest» avec en arrière-plan une image de Didier Deschamps se voilant la face. Le journal spécialisé dans le sport est sans pitié avec ses compatriotes qualifiant Mbappé «d’inefficace pendant 120 minutes» ou expliquant que le sélectionneur français a donné l’impression «de ne rien maîtriser lors de cet Euro».

L’ambiance est identique sur internet. «Sur un nuage depuis trois ans, il était temps pour les Bleus de descendre sur Terre. Et ça fait très mal», publie ainsi le site spécialisé Sofoot.com. Et de sévèrement noter les Bleus, avec son piquant habituel dans les commentaires. Le gardien Hugo Lloris? 4,5/10 «Il a cru mener la Révolution en arrêtant un penalty, et puis la Révolution s’est terminée par son exécution en place publique. Un match à la Robespierre.» L’attaquant Kylian Mbappé? 2,5/10 «Le Kylian Mbappé qui énerve tout le monde, qui force sur chacune de ses prises de balle comme s’il était en train de jouer contre Dijon et qui veut tirer le 5e tir au but pour être un héros. 120 minutes à s’empêtrer contre la Suisse comme un contrôleur fiscal.»

Presse suisse euphorique

Tout cela contraste évidemment avec l’euphorie régnant dans la presse Suisse romande. «Fa-bu-leux!» titre ainsi «20 minutes». «La Suisse enfin en quarts au terme d’un match fou!» annonce «24 heures» avec une photo du gardien Yann Sommer et ses coéquipiers hurlant leur joie quelques instants après son arrêt décisif lors des tirs au but.

La une de votre quotidien favori ce mardi 29 juin. DR

La joie est plus mesurée outre-Sarine: «La Suisse est en quarts de finale!» titre en une et de manière très factuelle le quotidien zurichois «Tages-Anzeiger». «Sommer & co écrivent l’Histoire du football suisse», annonce pour sa part son homologue bernois «Der Bund».

