Portrait du hockeyeur – Guillaume Asselin, le gendre idéal Le Québécois, qui a marqué six buts en quatre matches avec Ge/Servette, est l'homme de l'heure du hockey suisse. D'anciens entraîneurs, dirigeants et coéquipiers racontent le personnage.

À 28 ans, Guillaume Asselin s’est forgé une identité et une belle réputation en Suisse. Sedrik Nemeth

À 3 ans, Guillaume Asselin a deux certitudes. Il ne sera jamais un partisan du Canadien de Montréal, qui a manqué de diligence à l’égard d’un ami de sa famille, Patrick Poulin. Et, un jour, le fils de Pierre – «qui n’a jamais tenu debout sur la glace», selon son épouse Caroline – sera hockeyeur. Dans la maison familiale, dans la ville de Québec, il n’est pas rare que ses parents le retrouvent patins aux pieds au milieu du salon, à tenter de reproduire les gestes techniques des étoiles de l’époque.

Avant de devenir l’acteur de la semaine en National League après avoir inscrit cinq buts en trois matches avec Ge/Servette, où il a été prêté par HC Sierre, Asselin a vécu l’enfance de milliers de jeunes Québécois. Des journées partagées entre l’école, où ses résultats en font un premier de classe, et les patinoires, où ses aptitudes éveillent très tôt la curiosité des recruteurs. «J’allais souvent le voir jouer, témoigne l’ancien de Gottéron et de Lausanne Jean Gagnon. Il avait quelque chose de plus que les autres.» Du talent. «Et ce désir de toujours s’améliorer, raconte l’un de ses entraîneurs dans les rangs Midget. Il voulait toujours faire du temps supplémentaire après les entraînements. Parfois, pour l’arrêter, je n’avais pas d’autre choix que d’éteindre les lumières.»