L’attaquant du LHC revient de loin – Guillaume Maillard, après les doutes, le sourire Dix mois après sa grave blessure au genou, le centre lausannois (22 ans) retrouve gentiment sensations et confiance. Il raconte son processus de retour, fait de moments «terribles». Jérôme Reynard

Buteur face à Berne, Guillaume Maillard a eu droit aux ovations du public lausannois, mardi soir. LAUSANNE HOCKEY CLUB

Guillaume Maillard revient de loin. De son propre aveu, l’attaquant du LHC n’est pas encore en pleine possession de ses moyens, après la terrible blessure qui avait mis un terme à sa saison 2019-2020 début décembre déjà, sur la glace des Vernets, dans le cadre d’un derby lémanique en Coupe de Suisse (ligament croisé antérieur du genou gauche).

Mais le temps où il publiait des images depuis son lit d’hôpital ou sur une chaise roulante semble de plus en plus lointain.

Mardi face à Berne, le centre de 22 ans a en tout cas franchi un nouveau cap. Sur le plan physique comme mental. Au micro des télévisions, après la rencontre, il déclarait que son but (ndlr: celui du 1-0 à la 12e minute de jeu) n’était «que du bonus» et que «le plus important restait la victoire de son équipe (4-1)». Mais en réalité, la soirée a signifié bien plus que cela pour lui au niveau personnel.