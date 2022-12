Hockey sur glace – Guillaume Maillard, le plus Biennois des Lausannois L’attaquant de 24 ans, qui soigne une déchirure aux adducteurs, est de retour à la Vaudoise aréna depuis trois grosses semaines après un prêt concluant dans le Seeland. Il compare les deux clubs avant le duel de ce jeudi. Chris Geiger

Touché aux adducteurs, Guillaume Maillard doit prendre son mal en patience. FLORIAN CELLA

D’un côté le feu, de l’autre la glace. Telle pourrait être imagée l’opposition entre Lions et Pingouins prévue ce jeudi soir à la Vaudoise aréna (19 h 45). Car pendant que le club de Malley luttait contre les flammes plus souvent qu’à son tour au cours des derniers mois, son homologue biennois travaillait comme à son habitude dans le calme et la sérénité. Les dix rangs et seize points qui séparent les deux équipes à la mi-championnat sont implacables pour les Lausannois.