Football – Guillemenot ne se fait pas trop de soucis pour le LS L’attaquant genevois du FC St-Gall a fait la différence deux minutes après son entrée en jeu contre le Lausanne-Sport (0-1). Il était surtout heureux du rebond des siens. Robin Carrel, Lausanne

Un tir cadré de Victor Ruiz Abril et l’affaire est dans le sac. KEYSTONE

Après un début de saison pas forcément à la hauteur des espérances nées de la saison 2019/2020 exceptionnelle des «Brodeurs» et une pause forcée à cause de cas de Covid-19, le FC St-Gall a parfaitement rebondi cette semaine. Interview d’un remplaçant décisif.

Un Genevois qui entre, qui fait la passe décisive sur le seul but du match à Lausanne... Ca doit faire plaisir.

Oui, mais ça me réjouit de manière plus générale. Il y a ce côté lémanique qui fait que c'est un peu plus plaisant, mais voilà, je pense qu'aujourd'hui, c'était les trois points qui étaient davantage importants. C'était un match difficile, mais on finit par rentrer avec une victoire.

Rien n'a été simple en début de saison pour St-Gall, mais cette semaine à deux victoires à l'extérieur a fait du bien.

Après cette première partie de championnat et la pause Covid pour nous, ça n'a pas été évident, si on compare à ce qu'on avait pu faire la saison passée. Mais on est bien revenu de notre quarantaine, avec deux victoires en autant de matches. On retrouve, j'ai l'impression, les sensations qu'on avait connues lors du dernier exercice.

Un St-Gall qui presse, qui joue haut... Et avec du réalisme en prime. Cette semaine et plus particulièrement dimanche à la Tuilière.

Oui, c'est toujours ça le FC St-Gall! Pressing et réalisme devant. Dimanche, contre Lausanne, ça nous a souri parce qu'on rentre avec la victoire, mais on essaie toujours de faire ça. Des fois, ça marche, des fois, ça ne marche pas, mais on tente toujours de faire ce genre de prestations et d'être présents.

Un mot quand même sur ce LS, qui fait un bon match, mais lui n'a pas fait trembler les filets.

Je pense que les Vaudois auraient au moins mérité le match nul, si on regarde la partie en entier. Ce genre de rencontres se joue sur des détails et aujourd'hui, ils ont un peu péché devant le but. Je ne me fais toutefois pas de soucis pour eux pour leurs prochaines parties. Il y a toujours des équipes promues qui parviennent à trouver leurs marques rapidement et d'autres moins. C'est un niveau au-dessus et je trouve qu'ils s'adaptent assez rapidement à ce que demande la Super League.