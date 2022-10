Parution des œuvres complètes – Gustave Roud, un «créateur puissant à l’aura francophone» Les textes du Vaudois se trouvent rassemblés dans une édition critique de plus de 5000 pages. L’occasion de mesurer enfin l’importance de ses écrits. Caroline Rieder

Gustave Roud chez lui, dans sa maison de Carrouge, dans le Jorat, où il a toujours vécu. © fonds photographique Gustave Roud/Subilia, BCUL, AAGR

Quatre volumes, 5120 pages: les «Œuvres complètes» de Gustave Roud (1897-1976) paraissent ce jeudi dans un imposant coffret au bleu céleste. Un bébé de 4 kilos né après autant d’années de gestation, couvé par huit chercheuses et chercheurs, sous l’égide de l’Université de Lausanne. De quoi soupeser le poids du poète, photographe, traducteur et critique vaudois. De la même manière que ce marcheur infatigable sillonnait le Jorat, les volumes offrent de quoi se balader au gré de ses envies, des textes les plus connus comme le «Petit traité de la marche en plaine», «Air de la solitude» ou «Requiem», aux inédits.