Ski alpin – «J’ai toujours eu ce rêve de gagner une médaille en géant!» Lara Gut-Behrami est devenue championne du monde de géant à Cortina d’Ampezzo. Vingt ans après Sonja Nef, dont elle avait un poster dans sa chambre. Sylvain Bolt Cortina d'Ampezzo

Lara Gut-Behrami a remporté son deuxième titre et sa troisième médaille mondiale à Cortina d’Ampezzo. AFP

Lara Gut-Behrami, quel est votre sentiment après cette nouvelle médaille d’or?

Je suis contente, tout simplement. C’est une manière incroyable de terminer mes championnats du monde. J’ai toujours eu ce rêve de gagner une médaille en géant. Là, c’était la dernière course de mes championnats du monde, j’étais fatiguée. Gagner l’or aujourd’hui sur une course aussi longue et serrée, c’est incroyable!

Pourquoi vous êtes-vous assise dans l’aire d’arrivée?

Je sentais que mes jambes ne tenaient plus debout (ndlr: rires). J’étais déjà surprise de passer la ligne en tête après ma deuxième manche. Car je ne me sentais pas vraiment bien en descendant. Et quand tu es fatiguée, tu n’arrives pas à faire glisser le ski comme il faut. Après Crans-Montana, j’avais mal au dos. J’ai eu plusieurs jours où je ne me sentais pas au mieux. Ici, j’étais éprouvée après la première manche. Je me suis presque endormie dans la tente au sommet entre les deux manches. Du coup, j’étais tellement soulagée d’avoir au moins une médaille après le deuxième tracé. Et l’échanger contre de l’or était encore plus beau.

Vous êtes rentrée quelques jours chez vous à Udine après votre titre en super-G. Un repos bénéfique?

J’ai profité à la maison. Ça fait du bien de pouvoir rentrer et se reposer. J’ai du plaisir à skier, mais tout ce qui est autour me bouffait pas mal d’énergie lors des grands événements. J’ai cherché à trouver cet équilibre entre ma vie et le ski. Cela n’a pas toujours été facile à faire. À 20 ans, c’est cool d’être trois semaines à l’étranger. Mais là, après cinq jours, je me réjouis de rentrer chez moi.

Vous étiez émue au moment de serrer votre maman dans vos bras…

J’ai traversé quelques années compliquées et peu de personnes m’ont aidée. Mes parents ont toujours été là. C’est pour cela que je voulais les avoir à mes côtés. Je suis allée les chercher.

«Je ne fais pas l’actrice. J’exprime ce que je ressens» Lara Gut-Behrami

Dans l’aire d’arrivée, vous avez manifesté plus de joie, au moins publiquement, que lors de votre titre en super-G.

Je crois qu’on peut être heureuse et ne pas le montrer. Le garder un peu pour soi. Ce n’est pas que j’étais bloquée. Mais là, je me sentais comme ça et pas jeudi passé. Je ne fais pas l’actrice. J’exprime ce que je ressens. C’était plus compliqué après le super-G. Il y avait des courses au programme. Il fallait maintenir la tension. C’est incroyable de terminer des championnats du monde comme ça, je vais enfin pouvoir me reposer. Si j’avais une course demain, ce serait compliqué.

Est-ce un sentiment spécial de gagner en géant, discipline dans laquelle vous aviez connu des soucis ces dernières saisons?

C’est génial, oui. La dernière Suissesse à avoir gagné en géant aux Mondiaux, c’était Sonja Nef (ndlr: en 2001). Ce sont d’ailleurs les premiers championnats du monde dont j’ai un souvenir concret. J’avais même son poster dans ma chambre. C’est surtout une athlète qui m’a ensuite aidée durant ma carrière. C’est la femme de notre ancien chef d’équipe. C’était l’un des premiers à m’avoir soutenue avec le «team», à choisir mon chemin et ne pas me bloquer. Je pense qu’il m’a aidée aussi aujourd’hui et je lui en suis reconnaissante. Je savais que je devais revenir forte en géant et retrouver mon virage. Cela m’a pris du temps. Aujourd’hui, tout a fonctionné.

Avec deux titres et une médaille de bronze, vos Mondiaux s’achèvent sur un bilan exceptionnel?

Oui! Je ne suis pas capable de dire quelle médaille a le plus de valeur… C’est simplement une médaille géniale, comme les autres victoires que j’ai réussies à avoir dans ma carrière. Ou le globe du général en 2016.