Ski alpin – Gut-Behrami: «La vitesse était élevée mais pas exagérée!» La Tessinoise a donné des nouvelles rassurantes sur sa santé, au lendemain de sa spectaculaire chute lors du super-G de St-Moritz. Elle devrait s’aligner à Val-d’Isère. Sylvain Bolt

Lara Gut-Behrami a donné des nouvelles rassurantes sur son état de santé. AFP

Au lendemain de sa spectaculaire chute lors du deuxième super-G de St-Moritz, Lara Gut-Behrami a donné de ses nouvelles.

«Je vais bien. J’ai pas mal de courbatures dans la partie haute du corps, ce qui est normal après une chute pareille et le choc avec les filets, a-t-elle expliqué dans un message vocal en trois langues. Mais voilà, j'ai atterri sur mon épaule gauche et c’est douloureux. Cela va probablement prendre un peu plus de temps. Pour le reste, ce sont simplement des bleus et des douleurs qui vont s’en aller dans quelques jours. Donc rien de trop grave.»

La Tessinoise s’est dite confiante de pouvoir prendre le départ des épreuves de Val-d’Isère, où une descente (samedi) et un super-G (dimanche) sont prévus ce week-end.

Elle coupe toute polémique

Après avoir dominé le super-G samedi à St-Moritz, la Suissesse était en course pour un doublé le dimanche, lorsqu’elle a été déséquilibrée dans une compression. La championne du monde de la discipline était sortie de sa ligne et avait filé tout droit dans les filets de sécurité, qui l’avaient catapultée en dehors de la piste. Elle s’était finalement relevée et avait pu rejoindre l’aire d’arrivée sur les skis, sous les applaudissements du public.

Le super-G dominical avait été marqué par un vent violent, qui avait causé un report de l’épreuve et avait contraint les organisateurs à abaisser le départ. «Mais afin d’éviter toute polémique: le super-G est une discipline comme cela, avec de la vitesse et des mouvements de terrain. J’aime les super-G compliqués comme celui de dimanche, et on en a besoin, a expliqué la triple lauréate du globe de cristal de la spécialité. Le vent était clairement un facteur de difficulté supplémentaire qui surprend, car il ne t’aide pas à avoir tous les repères et à bien sentir la neige sous le pied. Dimanche, la vitesse était élevée mais pas exagérée!»

Sylvain Bolt est journaliste à la rubrique sportive depuis 2019. Il couvre en particulier le ski alpin et le freeride, mais aussi le cyclisme et l’athlétisme. Plus d'infos @SylvainBolt

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.