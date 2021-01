Ski alpin – Gut-Behrami provoque un incident diplomatique La Tessinoise a affirmé que la piste de Crans-Montana était un «désastre». Des critiques qui ont provoqué la colère des organisateurs. Ugo Curty

L’entente est loin d’être cordiale entre Lara Gut-Behrami et Marius Robyr. freshfocus

«C’est un désastre.» Lara Gut-Behrami (8e du premier entraînement mercredi) n’a pas pris des pincettes pour donner son avis sur la piste du Mont Lachaux de Crans-Montana. «Il n’y a rien d’autre à dire. J’espère qu’ils vont réussir à améliorer les choses avant les courses.» Deux descentes (vendredi/samedi) et un super-G (dimanche) sont au programme sur le Haut-Plateau. Les propos de la Suissesse en conférence de presse ont provoqué la colère des organisateurs.

Explications demandées à Swiss-Ski

«Honnêtement, j’étais à deux doigts de dire: «on arrête tout», s’est étranglé Marius Robyr, président du comité de course. On n’arrive pas à comprendre comment elle peut dire ce genre de choses. Lara ne peut pas se permettre de dénigrer le travail des équipes qui ont bossé jour et nuit. Nous sommes très déçus.»