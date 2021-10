Opéra pour le jeune public – Guy-François Leuenberger dans le ventre du loup La création du «Petit Chaperon rouge» du compositeur vaudois voit enfin le jour à l’Opéra de Lausanne Matthieu Chenal

Guy-François Leuenberger a dû attendre un an la création de son opéra «Le Petit Chaperon rouge». PATRICK MARTIN

Pianiste tout terrain, arrangeur, improvisateur, compositeur éclectique, enseignant, mais aussi directeur de l’École de musique de Cossonay, Guy-François Leuenberger jongle aussi habilement avec les notes que les casquettes. Le jeune papa de 38 ans arpente désormais un nouvel univers avec un premier ouvrage de sa plume destiné aux enfants: «Le Petit Chaperon rouge» en version opéra. Éric Vigié, directeur de l’Opéra de Lausanne, lui a confié cette mission pour sa traditionnelle production jeune public.

«C’est une grande joie, s’exclame le compositeur. Des retrouvailles aussi puisque j’avais travaillé dès 2005 comme chef de chant (pianiste répétiteur) pour plusieurs productions. Mais sur «Le Petit Chaperon rouge», je ne participe pas comme musicien. Patrick Marie Aubert, le chef d’orchestre, et Paola Landolt, la metteuse en scène, m’ont conseillé de rester à distance, et c’est très bien ainsi.»

Musique rythmique

Programmée en novembre dernier puis reporté en vain au mois de mars, la musique inspirée du conte de Charles Perrault va enfin trouver son public, du mercredi 7 au samedi 11 octobre. Ayant eu carte blanche sur ce projet, Guy-François Leuenberger a écrit une musique assez traditionnelle pour qu’on y entre immédiatement: «J’ai envie d’être emporté par la magie de l’orchestre. La musique est au centre et je l’ai imaginée très rythmique.»

«Tout tourne autour de la relation entre trois générations de femmes.» Guy-François Leuenberger, compositeur

L’histoire du Petit Chaperon rouge existe sous plusieurs variantes et cette version s’empare du conte de façon plus moderne. «Avec la librettiste Stefania Pinnelli, nous étions tout de suite d’accord pour ne pas terminer sur la mort du Chaperon, comme dans la version Perrault, ni de faire intervenir le chasseur, comme dans la version des frères Grimm, indique le compositeur. Tout tourne autour de la relation entre trois générations de femmes: une grand-mère burlesque et caustique que j’ai attribuée à un ténor travesti; la mère, qui élève sa fille toute seule et qui est dépassée par cette préadolescente en quête d’indépendance. À la fin, le seul personnage qui meurt, c’est le loup.»

Et ce loup, incarné par Benoît Capt, s’annonce comme un charmeur sûr de lui, allant jusqu’à manipuler Guy-François Leuenberger: «Quand j’ai imaginé ce personnage de mort et de séduction, cela m’a inspiré une musique ressemblant aux danses rituelles qui accompagnent les cercueils à La Nouvelle-Orléans. Cette réminiscence du jazz qui tranche avec le reste de la musique suggère que le loup a aussi un pouvoir sur le compositeur.»

Matthieu Chenal est journaliste à la rubrique culturelle depuis 1996. Il chronique en particulier l'actualité foisonnante de la musique classique dans le canton de Vaud et en Suisse romande.

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.