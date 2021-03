Le SLO se découvre un buteur – Guy Mbenza réussit un triplé contre Chiasso Face aux Tessinois, le Stade Lausanne Ouchy a confirmé qu’il a sa place dans le haut du classement de Challenge League (3-0). Thibaud Oberli

Christian Schneuwly a intelligemment laissé le ballon lui filer entre les jambes pour permettre à Guy Mbenza de marquer la première réussite de son triplé. Keystone

Le FC Chiasso ne représentait peut-être pas l’adversaire le plus coriace pour SLO. Mais cette rencontre, remportée samedi soir 3-0 par les pensionnaires de la Pontaise, avait des allures de piège, tant les Tessinois ont surpris cette semaine contre Lucerne et Aarau. Lors du dernier affrontement, c’est avec un match nul que les Lausannois étaient revenus du Tessin.

Si les Stadistes arrivaient avec le plein de confiance, après sept points obtenus en trois matches face aux trois rivaux du haut de tableau (GC, Schaffhouse et Thoune), rien n’était joué face à une formation qui se débat pour quitter sa dernière place. La tempête «Luis» s’était aussi mise à souffler, comme pour ajouter un peu d’incertitude.

Mais ce doute n’a pas dépassé la tête des observateurs. Sur le terrain, malgré une blessure intervenue dans les premières minutes du taulier Christopher Routis, rien n’a semblé pouvoir bouger un bloc lausannois bien en place, baigné d’intelligence collective et ne rechignant pas à l’effort. Des ingrédients relevés par l’éclosion de Guy Mbenza en attaque. «Je me sens mieux physiquement et voici le résultat», se réjouissait le triple buteur, sur un petit nuage dans les couloirs de la Pontaise.

C’est avec de la rigueur défensive et beaucoup de mérite que les joueurs de Meho Kodro se sont hissés sur le podium. Un élan intéressant pour se préparer à affronter un entraîneur qui les connaît bien, Andrea Binotto, nouveau coach de Xamax, vendredi prochain à Neuchâtel.