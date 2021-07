Développement économique – Guy Parmelin a reçu le nouveau secrétaire général de l’OCDE Une rencontre de travail a permis aux conseillers fédéraux Guy Parmelin et Ueli Maurer de s’entretenir avec le nouveau patron de l’OCDE.

Le président de la Confédération Guy Parmelin et le chef du Département fédéral des finances Ueli Maurer ont accueil jeudi à Berne le nouveau secrétaire général de l’OCDE Mathias Cormann. Différents thèmes ont été abordés lors de la rencontre de travail.

La «vision d’avenir» de l’Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) était au centre de la discussion, indique le Département fédéral de l’économie (DEFR). Elle rappelle l’importance des principes fondateurs de l’OCDE, la démocratie basée sur l’État de droit et les droits humains, et les principes d’une économie de marché ouverte et transparente.

La secrétaire d’État Marie-Gabrielle Ineichen-Fleisch avait lancé cette initiative en novembre 2019 lors d’une réunion du Groupe de stratégie globale qu’elle présidait. Elle sera adoptée par les ministres en octobre.

Les deux ministres suisses ont souligné la bonne collaboration entre la Suisse et l’OCDE. Ils se réjouissent de la poursuivre avec le nouveau secrétaire général Mathias Cormann, entré en fonction le 1er juin. M. Parmelin a également relevé la qualité et l’utilité des analyses et des recommandations de la nouvelle étude économique de l’ODCE sur la Suisse.

Ueli Maurer et Mathias Cormann se sont entretenus des enjeux actuels et futurs de la politique fiscale internationale lors d’un entretien bilatéral. Le grand argentier a rappelé les exigences helvétiques concernant le futur impôt minimal mondial sur les entreprises. Celui-ci représente une solution équilibrée entre taux d’imposition et base du calcul.

La Suisse attend des mesures concrètes qui tiennent compte de manière appropriée des intérêts des petits pays innovants. L’ensemble des pays membres doivent appliquer les règles de façon uniforme.

