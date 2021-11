Inauguration à Gland – Guy Parmelin coupe le ruban du dixième ORP vaudois Ce vendredi matin, le Canton de Vaud a inauguré son dixième Office régional de placement, en présence du président de la Confédération.

Le président de la Confédération Guy Parmelin (au centre) a inauguré vendredi matin le nouvel Office régional de placement (ORP) à Gland, en présence de la conseillère d’État Rebecca Ruiz (à sa droite) et du conseiller d’État Philippe Leuba (à sa gauche). Keystone/JEAN-CHRISTOPHE BOTT 1 / 1

Le canton de Vaud a inauguré vendredi à Gland son nouvel et dixième Office régional de placement (ORP), en présence du président de la Confédération Guy Parmelin. Ce nouveau «pôle emploi» réunit sous un même toit un ORP, une agence de Caisse cantonale de chômage (CCh) et la sixième Unité commune (UC) qui réunit un ORP et deux Centres sociaux régionaux (CSR).

À lire aussi: Abo Malgré tout, les chômeurs doivent chercher un job Ce sont les conseillers d’État Philippe Leuba et Rebecca Ruiz qui ont accueilli le conseiller fédéral en charge de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR) vendredi matin pour la cérémonie. À Gland, 44 conseillers et assistants sociaux travaillent sur le nouveau site. La CCh y emploie dix personnes.

«La collaboration étroite des entités mentionnées favorise un soutien fort aux demandeurs d’emploi dans un objectif de réinsertion rapide et durable. Les synergies entre les autorités de réinsertion sont dynamisées grâce à la proximité immédiate des conseillers en personnel, des assistants sociaux et des demandeurs d’emploi», indique le canton dans un communiqué.

Près de 30 000 personnes suivies par mois

La première UC a été mise en place en 2015 à Lausanne. Les UC réunissent les compétences et les outils des ORP et des CSR afin de permettre aux demandeurs d’emploi bénéficiant du revenu d’insertion (RI) de recevoir également un appui social.

Le canton compte désormais dix ORP, dont six avec des Unités communes. Ils suivent en moyenne 28 700 demandeurs d’emploi par mois et près de 25 000 entretiens sont menés dans le même temps. Les ORP ont lié un partenariat avec plus de 6800 entreprises du canton qui annoncent leurs postes vacants (29 200 en 2021).

La Caisse cantonale de chômage compte, elle, onze agences sur sol vaudois. Elle indemnise en moyenne 14 000 personnes par mois pour un montant total à ce jour de 480 millions de francs.

ATS

