Initiatives sur les pesticides – Guy Parmelin en visite à Aigle en marge des votations Le président de la Confédération Guy Parmelin s’est entretenu mardi avec le directeur de Hugo Reitzel, Bernard Poupon.

Le président de la Confédération Guy Parmelin (au centre) en visite à Aigle dans l’entreprise Hugo Reitzel. À sa droite, le CEO Bernard Poupon et à sa gauche, le directeur de l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) Christian Hofer. Keystone/Jean-Christophe Bott

Le président de la Confédération Guy Parmelin s’est déplacé mardi matin en terres vaudoises en marge des votations du 13 juin sur les pesticides. Le ministre de l’Économie a visité à Aigle une entreprise familiale spécialisée dans la production de cornichons.

Cette rencontre entre le conseiller fédéral et un représentant de l’industrie agroalimentaire avait pour objectif de discuter des conséquences concrètes de l’acceptation de l’une ou des deux initiatives soumises au peuple dans un mois. Guy Parmelin s’est entretenu avec le directeur de Hugo Reitzel, Bernard Poupon.

Inquiétudes

«Cela va être extrêmement difficile pour ce chef d’entreprise. Des postes de travail pourraient être en jeu et des investissements futurs être remis en question», a dit le président de la Confédération à Keystone-ATS. Pour lui, l’enjeu du scrutin «va plus loin que l’agriculture». «C’est le bien-être de notre pays qui est en jeu et c’est ça qui m’inquiète vraiment», a-t-il ajouté.

Les nouvelles mesures annoncées par le Conseil fédéral pour réduire les risques liés aux pesticides «sont ciblées, elles ont des objectifs très clairs. Ce sont des solutions concrètes et pas des illusions», a-t-il encore souligné.

ATS

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.