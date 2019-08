Guy Parmelin fait un marathon de discours pour le 1er Août

La fête nationale, ses drapeaux suisses, ses feux, ses discours de conseillers fédéraux. Cette année, la palme du ministre le plus loquace revient à Guy Parmelin. Le Vaudois a participé en deux jours à cinq manifestations ou festivités du 1er Août . Ses collègues ont été nettement moins actifs, la majorité n’ayant accepté qu’une seule invitation. C’était le cas de toutes les conseillères fédérales, Simonetta Sommaruga, Viola Amherd et Karin Keller-Sutter, ainsi que d’Alain Berset. Le président de la Confédération, Ueli Maurer, ainsi qu’Ignazio Cassis, participaient, eux, à trois événements.

Son service de presse ne trouve rien d’étonnant à l’agenda fourni de Guy Parmelin. «Tous les conseillers fédéraux reçoivent de nombreuses invitations. Il faut faire des choix et, cette année, il a décidé d’en accepter plus», affirme une porte-parole du ministre de l’Économie, Evelyne Kobelt. Elle souligne que certains engagements ont été convenus l’an dernier déjà, quand le Vaudois était encore chef du Département de la défense.

UDC dans le peloton de tête

Entré en fonction en 2016, Guy Parmelin fêtait cette année son quatrième 1er Août dans le costume de conseiller fédéral. Son programme s’est toujours limité à deux ou trois manifestations. Avant lui, quelques ministres ont aussi multiplié les discours. Un autre UDC, Ueli Maurer, semble être celui qui apprécie le plus l’exercice. En 2013, il avait parcouru 800 km pour prononcer des discours dans neuf communes! C’était deux de plus qu’en 2012, tandis que l’an dernier, le Zurichois a été moins ambitieux avec six étapes à son agenda. Le libéral-radical Johann Schneider-Ammann a aussi donné de sa personne avec, notamment, cinq allocutions en 2014.

À l’inverse, Simonetta Sommaruga fait le choix de limiter ses engagements. «Elle préfère se concentrer sur une localité ou une région», explique le service de presse de la socialiste. Avec cinq étapes au programme, qui plus est des deux côtés de la Sarine, Guy Parmelin a passé une bonne partie des festivités dans une voiture, le moyen de transport choisi. Vêtu d’une chemise tachetée de violet – une évocation de grappes de raisin? –, le Vaudois a lancé son marathon le 31 juillet dans sa commune de Bursins par une «Grande balade dans le paradis du vin», suivi par près de 150 randonneurs invités par les magazines «L’illustré» et la «Schweizer Illustrierte». Le soir, il fonçait à 80 kilomètres de là, direction la fête nationale de Gletterens (FR). Le lendemain, il se rendait au Weissenstein, dans le canton de Soleure, avant de gagner le Gros-de-Vaud, à Rueyres. Il a conclu son 1er Août à 23h à Étoy (VD).

«Superbe promotion»

Pour expliquer ce programme fourni, le politologue Mark Balsiger avance la possible recherche de bains de foule en guise de baume au cœur. «Guy Parmelin n’est pas encore parvenu à empoigner son nouveau département. Peut-être cherche-t-il du soutien auprès de la population locale, où il se sait mieux apprécié.» En année électorale, multiplier ce genre d’apparitions serait aussi profitable pour son parti. «La promenade sur La Côte par exemple est un superbe outil de promotion.»

Le conseiller national Manuel Tornare (PS/GE) voit lui aussi une motivation politique dans le programme du Vaudois. «Il y a certainement un besoin d’exister.» Plus généralement, le socialiste décrit les fêtes nationales comme une «tribune idéale pour les nationalistes». «Beaucoup veulent occuper le terrain ce jour-là, surtout a droite.»

Autre son de cloche du côté de Céline Amaudruz (UDC/GE). La conseillère nationale salue l’engagement du ministre. «Je trouve admirable qu’il ait accepté autant d’invitations. Ce n’est pas de l’hyperactivité, mais le signe qu’il honore sa fonction. C’est tout de même contraignant comme programme et je pense que peu seraient d’accord d’investir autant d’efforts.»





Le réchauffement est un problème grave, dit Maurer

Ueli Maurer, président de la Confédération. Image: JEAN-PAUL GUINNARD

Le réchauffement climatique? «C’est un problème très grave, […] un des plus grands problèmes pour l’avenir.» Cette déclaration n’est pas d’un gréviste pour le climat ni d’un élu écologiste. Elle a été prononcée mercredi par le conseiller fédéral UDC Ueli Maurer lors d’une interview accordée à la RTS la veille de la fête nationale.

Si dans ses discours du 1er Août, notamment à la Fête des Vignerons, le président de la Confédération s’est concentré sur les thèmes fétiches de son parti, comme l’indépendance et les relations avec l’UE, il n’a pas esquivé les questions de la RTS sur les enjeux climatiques. Le sujet met à mal l’UDC avant les élections fédérales d’octobre prochain alors que le parti compte une frange climatosceptique qui dénonce une «hystérie climatique», comme le conseiller national, candidat aux États, Roger Köppel (UDC/ZH). Un problème pour l’UDC en vue du scrutin de cet automne? Ueli Maurer ne le pense pas.

Quelles devraient être les priorités pour lutter contre le réchauffement climatique? «Tout le monde peut changer un peu» ses habitudes «pour soigner un peu mieux l’environnement», répond le ministre des Finances. Qui appelle aussi à «mieux analyser les problèmes» afin de «trouver des solutions d’avenir pour ces cinquante prochaines années, pour les prochaines générations». En taxant les émissions de CO2, par exemple? «C’est peut-être une petite solution, mais jamais pour tous les problèmes.»