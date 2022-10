Relations économiques – Guy Parmelin se déclare optimiste sur un accord commercial avec l’Inde Le conseiller fédéral a achevé mardi soir une visite de deux jours dans le sous-continent pour redynamiser les négociations qui patinent depuis 2008. Emmanuel Derville New Dehli

Le Conseiller fédéral a notamment rencontré son homologue indien, Piyush Goyal. Les délégations sont optimistes sur un accord de libre-échange entre la Suisse et l’Inde. (Twitter/Guy Parmelin)



Quatorze ans. Voilà quatorze ans que les négociations entre l’Inde et la Suisse sur un accord de libre-échange ont commencé. Les pourparlers se heurtent au protectionnisme indien et aux exigences de Berne sur la propriété intellectuelle. Pourtant, après deux jours passés à Bombay et Delhi, puis un entretien de près d’une heure avec son homologue Piyush Goyal, Guy Parmelin affiche une mine optimiste. «On sent un nouvel élan», confie l’entourage du conseiller fédéral.