Coûts de l’énergie en Suisse – Guy Parmelin sur le point de briser un tabou sur l’électricité Le ministre de l’Économie caresserait l’idée de faire approvisionner des entreprises sur le marché du service de base réservé jusque-là aux particuliers. Etonam Ahianyo

Les gros consommateurs d’énergie qui utilisent plus de 100’000 kWh par année ont accès au marché libre et peuvent choisir leur fournisseur. Getty Images via AFP/Win McNamee

Un changement de cap pourrait s’opérer sur le marché suisse de l’énergie. Face à la hausse des prix de l’électricité, le ministre de l’Économie Guy Parmelin examine la possibilité que des entreprises s’approvisionnent selon le modèle réservé aux ménages et aux particuliers.



C’est le quotidien alémanique «Tages-Anzeiger» qui lève le lièvre sur la base d’indiscrétions. Selon le journal, le projet sera à l’ordre du jour d’une des prochaines séances du Conseil fédéral. S’il est validé, Guy Parmelin aurait brisé un tabou, assure le quotidien.



«Grands consommateurs»

Concrètement, que sous-entend le fait de loger les entreprises à la même enseigne que les ménages en matière d’approvisionnement énergétique?



Selon la loi, les «grands consommateurs» d’énergie, c’est-à-dire ceux qui utilisent plus de 100’000 kWh par année, ont accès au marché libre et peuvent choisir leurs fournisseurs. Ce n’est pas le cas des ménages et particuliers qui sont tenus de s’approvisionner en électricité auprès d’un fournisseur local à un prix non négociable. Ce modèle est le service de base.

Le ministre de l’Économie Guy Parmelin. KEYSTONE/Peter Schneider

En ces temps de crise, il se trouve que les bénéficiaires de ce service de base sont mieux lotis. Leurs tarifs d’électricité augmentent plus modérément que ceux des entreprises sur le marché libre.



L’enjeu financier est donc au cœur du projet. Selon le journal, la perspective défavoriserait les particuliers et les ménages. Pourquoi? Si les entreprises viennent à s’approvisionner selon le service de base, les fournisseurs d’électricité locaux devraient se procurer de l’énergie supplémentaire sur le marché pour couvrir les besoins.

La facture des ménages augmentera

Comme les prix sont très élevés en ce moment, ils répercuteraient le surcoût sur leurs tarifs. Conséquence: les coûts de l’électricité des ménages vont augmenter plus que prévu. La facture d’un ménage moyen augmentera de 27% et s’élèvera désormais à 1215 fr.



L’idée de Guy Parmelin est controversée, même au sein de l’administration. L'Office fédéral de l’énergie (OFEN) serait sceptique, selon «Tages-Anzeiger».



Dans les milieux économiques, les avis sont mitigés. Si certains accueillent favorablement le projet, le journal écrit que beaucoup ne voient pas d’un bon œil comment «les ménages et les petites entreprises devraient aider à financer les factures d’électricité élevées des gros consommateurs».

Etonam Ahianyo est journaliste au sein de la rédaction numérique des médias payants. Auparavant, il a travaillé à «20 minutes», «NewsExpress» et comme correspondant en Afrique de l’Ouest pour plusieurs médias internationaux. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.