Fête cantonale jeunesse – Gym en folie fait bouger plus de 8000 jeunes Les festivités s’ouvrent ce vendredi à Oron et à Savigny pour les gymnastes de 2 ans et demi à 18 ans. Pierre-Alain Schlosser

Un an après la Fête cantonale vaudoise à Yverdon, Oron et Savigny accueille les jeunes dans une fête qui leur est dédiée. CHRISTIAN BRUN

C’est un record. Jusqu’à dimanche, 8284 enfants et ados se mesureront sur les sites d’Oron et de Savigny, dans le cadre de Gym en folie, la fête cantonale des jeunes. Gym artistique, Parkour, athlétisme, jeux et agrès seront notamment au programme pour le plaisir des participants âgés de 2 ans et demi à 18 ans. «On m’a reproché d’avoir trop bien vendu l’affaire, rigole Aliénor Genevaz, au moment d’évoquer le nombre impressionnant de participants à l’événement.

«Les enfants repartiront avec une belle médaille en bois. Le but est de se faire des souvenirs, d’être avec les copains.» Aliénor Genevaz, présidente du comité d’organisation

La présidente du comité précise que les plus jeunes, accompagnés de leurs parents, participeront à des jeux, des courses et des sauts adaptés à leur âge. «Les enfants repartiront avec une belle médaille en bois. Le but est de se faire des souvenirs, d’être avec les copains.» À noter que certains concours attribueront les titres de champions vaudois.



Ce vendredi, la soirée sera consacrée au repas d’ouverture et à des créations gymniques. Avec une inauguration des terrains à laquelle participeront l’olympienne Ellen Sprunger, multiple championne suisse d’athlétisme, Yvan Chapuis, recordman vaudois du lancer du boulet (15,78 m) et vice-champion suisse en 2009, ainsi que Raynald Vaucher, multiple champion suisse sur 400 m haies.



Samedi, les compétitions démarreront dès 8 h avec les agrès et athlétisme individuels, jeux parents-enfants ou encore le Parkour et diverses animations. En soirée, une disco et des concerts animeront les lieux.

Dimanche, place aux épreuves de sociétés et jeux polysportifs. À noter qu’un service de navettes gratuites reliera Oron à Savigny.

Pierre-Alain Schlosser est journaliste depuis 1998. Après avoir travaillé en freelance pendant 4 ans, il rejoint la rubrique sportive de 24 heures qu'il dirige pendant 10 ans. Depuis 2017, il écrit pour l'agence Sport-Center, où il s'occupe en priorité de sport régional. Plus d'infos @PASchlosser1

