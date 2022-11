Le gouvernement vaudois prendra prochainement des orientations sur la révision de la maturité gymnasiale. Ces choix détermineront l’avenir des enfants du canton pour des décennies. La révision fédérale implique quatre années de gymnase, contre trois ans actuellement dans le canton de Vaud. Celui-ci va donc devoir décider s’il ajoute quatre ans aux onze années d’école obligatoire actuelles (11+4) ou supprime la onzième année pour les élèves qui se destineraient à la maturité (10+4). Cette dernière solution impliquerait que le programme de l’école obligatoire devrait être réalisé en dix ans plutôt que onze pour ces élèves.

Les conséquences du 10+4 sont évidentes: l’orientation et le choix de chaque élève seront encore plus précoces, la pression décuplée et la discrimination sociale accrue. L’école de maturité, davantage accessible à une population socialement favorisée, deviendrait encore plus élitiste.

«Nous défendons l’égalité des chances quel que soit le choix professionnel ou gymnasial et pour toutes les filières confondues.»

Or le Syndicat des services publics (SSP) défend que chacune et chacun dispose d’une formation solide qui favorise l’intégration dans la société, qui permette d’y vivre dignement et d’agir avec discernement, autant comme travailleur que comme citoyenne. Nous luttons donc pour le droit de toutes et tous à une formation postobligatoire de qualité. Loin d’opposer les types de formation, nous défendons l’égalité des chances quel que soit le choix professionnel ou gymnasial et pour toutes les filières confondues.

La société a besoin de ferblantiers et de mécaniciennes tout comme elle a besoin d’ingénieures et d’architectes. Le gymnase, par sa formation généraliste, contribue sans aucun doute à les y préparer. Étudier en voie maturité, ce n’est pas qu’accumuler des connaissances sur des disciplines, c’est aussi et surtout l’acquisition d’une méthode générale qui lie les choses entre elles, afin de réfléchir au monde dans lequel nous vivons et de s’y positionner. L’acquisition d’outils permet d’articuler et de développer une pensée, d’analyser et de résoudre des problèmes, d’argumenter et de communiquer. Des connaissances aussi indispensables au futur citoyen qu’à la future ingénieure.

Du temps pour digérer la matière

Ceci nécessite du temps. Les horaires des gymnasiennes et gymnasiens de notre canton sont surchargés parce qu’il a fallu placer sur trois ans ce que d’autres cantons font en quatre. Difficile voire impossible pour beaucoup de digérer la matière à ce rythme. Une année supplémentaire de gymnase permettrait ainsi d’alléger les semaines, mieux répartir les apprentissages et limiter les échecs scolaires. Si un an d’école obligatoire est supprimé (ce qui serait le cas avec la solution 10+4), cet avantage sera annulé de facto.

Ne réservons pas la possibilité de choisir sa formation – donc son avenir – à une part infime et privilégiée de la population et évitons de proposer une maturité «au rabais». Le canton en a largement les moyens.

Cora Antonioli Afficher plus Enseignante, membre du comité SSP-Enseignement Vaud

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.