Infrastructure à Morges – Gymnasiens et apprentis ont fini par avaler le campus agricole La volonté d’implanter une nouvelle infrastructure sportive sur le site de Marcelin pousse le Canton à revoir le plan d’affectation du lieu de fond en comble. Sarah Rempe

Jadis entièrement dévolu aux métiers de l’agriculture au sens large, le site de Marcelin s’apprête à tourner la page et consolider sa récente vocation d’accueil des apprentis et gymnasiens. VQH

Le site est un endroit majeur de la ville de Morges et du canton depuis bientôt un siècle. C’est en effet en 1922 que s’implantent sur les hauts de la Coquette les Écoles et stations agricoles cantonales où nombre d’agriculteurs et viticulteurs de la région ont fait leurs armes.

Des décennies plus tard, le Centre d’enseignement professionnel (CEPM), en 2002, et le gymnase, en 2003, donnaient une ampleur encore supplémentaire au lieu-dit Marcelin.

Vingt ans après, la filière agricole se prépare à quitter Morges pour Grange-Verney à Moudon (ndlr: à l’horizon 2026) et le site va adopter un tout nouveau visage.