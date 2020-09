Salon à Beaulieu Lausanne – Habitat-Jardin tire définitivement la prise Vu l’absence de perspectives pour 2021 et les difficultés générales de la branche, le groupe bâlois MCH renonce à toute nouvelle organisation du salon printanier qui attirait près de 70’000 visiteurs. Sylvain Muller

Le salon Habitat-Jardin était très prisé des propriétaires immobiliers qui venaient y chercher des idées pour leurs projets. ARC- Jean-Bernard Sieber – archives

L’édition 2019 d’Habitat-Jardin vient de devenir la dernière de son histoire. Le groupe MCH, propriétaire du salon, a décidé de renoncer à toute nouvelle organisation. La dernière édition prévue aurait dû se dérouler du 18 au 22 mars dernier et a été annulée à cause du coronavirus.

«Un sondage mené récemment auprès des exposants et des visiteurs a révélé que, notamment en raison des circonstances incertaines, les intentions de participation à une hypothétique édition en 2021 demeurent en net recul, explique le groupe bâlois dans un courrier transmis ce vendredi aux exposants. Compte tenu de la situation, MCH Group a décidé de ne plus organiser le salon Habitat-Jardin.» Le courrier laisse tout toutefois une porte ouverte «si des approches conceptuelles ignorées devaient générer ultérieurement un potentiel pour de nouvelles manifestations».

Aspect concret et utile

Spécialisé dans les cuisines, salles de bains, poêles, spas et autres aménagements pour l’extérieur et l’intérieur de la maison, Habitat-Jardin était un rendez-vous prisé des propriétaires immobiliers romands, qui constituaient près de 90% des 70’000 visiteurs annuels. Contrairement aux foires généralistes, il avait donc un aspect très concret et utile.

«J’ai toujours fait plus d’affaires à Habitat-Jardin qu’au Comptoir, confirme un exposant ayant longtemps monté son stand dans les deux manifestations. D’un côté, c’est bien que ça s’arrête car nous avions perdu confiance dans l’organisateur, notamment pour des raisons financières. Mais de l’autre, ce serait bien aussi que quelque chose redémarre sous une forme ou une autre. Car ces salons restent de vraies vitrines. Suite à l’arrêt du Comptoir Suisse, comme d’autres, j’ai développé un show-room dans mon entreprise et j’arrive à y faire venir quelques clients, mais jamais autant que le nombre que je rencontrais sur place.»

Le 29 juillet dernier, le groupe MCH, basé à Bâle et spécialiste de l’organisation de foires et salons, a communiqué qu’il tablait cette année sur une diminution de moitié de son chiffre d’affaires et une perte de plusieurs dizaines de millions de francs. En conséquence, un paquet de mesures a été présenté lors d’une assemblée générale extraordinaire tenue le 3 août dernier.