Du 9 au 12 mars prochain, le Palais de Beaulieu à Lausanne retrouvera un rendez-vous printanier que l’on croyait disparu: Habitat–Jardin. Si le nom et l’organisateur – la société MCH Beaulieu – sont inchangés, le concept a été passablement revu.

«Garder le nom était une évidence, puisque la thématique générale reste la même, explique Diana Dreyfus, la responsable communication de la manifestation. Mais la philosophie a changé: le côté vitrine généraliste ou «supermarché» de la construction et du jardin n’est plus d’actualité. Désormais, le salon s’adressera d’abord et surtout aux propriétaires immobiliers ayant un projet de construction ou de rénovation.»

La porte-parole ne le cache pas, l’envergure d’Habitat–Jardin a été revue à la baisse, tout comme sa durée d’ailleurs puisqu’elle passera de neuf à quatre jours. «Mais le salon s’étendra tout de même sur 5400 m² et il y aura une centaine d’exposants. Plus 13 institutions et associations professionnelles. La réduction du nombre d’exposants est surtout due à une volonté de supprimer les doublons liés au changement de concept.»

Parmi les exposants institutionnels, on retrouve des habitués avides de communication comme la Direction de l’Énergie du Canton de Vaud, la Fédération vaudoise des entrepreneurs ou l’Établissement cantonal d’assurance.

Quatre pôles distincts

Habitat–Jardin nouvelle formule a aussi été repensé autour de quatre pôles: énergie, matériaux de construction, jardins et sécurité de l’habitat. «Un dernier secteur en pleine expansion et qui était peu représenté jusqu’à la dernière édition qui avait eu lieu au printemps 2019», souligne Diana Dreyfus.

Enfin, toujours dans une perspective de mettre à disposition des visiteurs de l’information et des conseils pratiques, une trentaine de conférences seront proposées durant le salon.

