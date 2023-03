Cybersécurité – Hackers éthiques, les nouveaux chasseurs de primes Vivre honnêtement et confortablement du piratage informatique est désormais possible, grâce à l’essor du bug bounty. Rencontre avec deux hackers stars actifs en Suisse, qui attaquent des organisations pour toucher des primes. Joan Plancade

Daniel Le Gall: «J’ai commencé à l’âge de 11 ans en trichant dans des jeux vidéo, ma première motivation à apprendre l’informatique et le piratage.» FRED MERZ/LUNDI13

Dans le Far West informatique actuel, où cyberextorsion, encryptage et vol de données sont devenus monnaie courante, ils ont tout plaqué pour devenir chasseurs de primes. Leur mission: dénicher des failles informatiques avant les cybercriminels, mais aussi avant les autres chasseurs, et ainsi toucher une prime versée par l’organisation menacée. Une activité de bug bounty en plein essor, qui voit un nombre croissant d’entreprises et administrations recourir aux pirates éthiques pour challenger leurs systèmes informatiques.