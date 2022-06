Théâtre du Jorat – Haendel sauvé par son «Messie» L’Ensemble choral de La Côte présente une version mise en scène du célèbre oratorio inspirée d’une nouvelle de Stefan Zweig. Décodage. Matthieu Chenal

Répétition du «Messie» de Haendel mis en scène au Théâtre du Jorat par Antonie Schoch. L’Ensemble Choral de La Côte et l’ensemble Fratres sont dirigés par Christophe Gesseney. PATRICK MARTIN

Surmené, Haendel s’était remis miraculeusement d’une attaque d’apoplexie qui l’avait paralysé et avait repris la composition de ses opéras. Le colosse germanique, miné par la désaffection du public londonien et la concurrence des autres théâtres, reçoit un beau jour de 1741 le livret de «The Messiah» de la part du poète Jennens. Aux premiers mots de la lecture, l’inspiration du compositeur épuisé se ranime et vingt et un jours plus tard, son plus fameux oratorio était né.

Une âme exaltée

Dans «La Résurrection de Haendel», nouvelle écrite par Stefan Zweig sur ce moment particulier, on lit ceci: «Le mot était devenu son, ce qui n’était qu’arides et froides paroles s’épanouissait à présent en une musique aux accents immortels. L’âme exaltée avait accompli ce miracle de la volonté comme autrefois le corps paralysé celui de la résurrection.» La création à Dublin en 1742 relancera la carrière du musicien.

«J’aime apporter un nouvel éclairage sur les grandes œuvres sacrées.» Christophe Gesseney, chef de l’Ensemble choral de la Côte

Après le «Requiem» de Mozart et les «Carmina Burana» sous forme scénique, l’Ensemble Choral de la Côte présente du 24 au 26 juin au Théâtre du Jorat une version complètement inédite du «Messie» de Haendel, inspirée du récit de Zweig. À la tête du chœur, on retrouve l’infatigable Christophe Gesseney qui avait déjà osé monter «La Passion selon saint Jean» de Bach avec l’ensemble vocal Euterpe.

Jean-Paul Favre incarne Georg Friedrich Haendel dans le «Messie» mis en scène au Théâtre du Jorat. PATRICK MARTIN

Pour cet exercice, il s’est entouré de Roger Bucher, membre du chœur – lequel s’est librement inspiré de ce texte pour écrire un livret qui fait dialoguer Haendel et Zweig – ainsi que d’Antonie Schoch pour la mise en scène. «J’aime apporter un nouvel éclairage sur les grandes œuvres sacrées, avance le chef. Le mélange des disciplines artistiques s’avère passionnant ici avec la scénographie, les comédiens, les lumières. L’apprentissage par cœur est un défi pour les choristes, mais ça les libère aussi!»

Conçue pour les 60 ans de l’Ensemble Choral de la Côte, «La résurrection de Haendel» est une aventure collective de longue haleine, menée tambour battant. «Les répétitions dimanche passé au Jorat ont été intenses pour les chanteurs, relève Christophe Gesseney, car c’était la première rencontre avec les musiciens de l’ensemble Fratres et nous avons immédiatement travaillé en jouant la mise en scène. Cela s’annonce à la fois poignant et très enjoué.»

«Alléluia!»: l’Ensemble Choral de La Côte chante le «Messie» de Haendel par cœur à Mézières. PATRICK MARTIN

