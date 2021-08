Tremblement de terre en Haïti – Un séisme de magnitude 7.2 déclenche une alerte au tsunami Une longue secousse a été ressentie samedi matin dans l’ensemble du pays, selon le centre américain de sismologie. Une alerte au tsunami a été décrétée.

Des édifices religieux, des écoles et des habitations ont été endommagés lors du tremblement de terre, selon des habitants de la zone affectée. (Photo d’illustration) KEYSTONE/EPA/Jean Marc Herve Abelard

Un séisme de magnitude 7.2 a secoué Haïti samedi matin vers 8h30 (14h30 en Suisse), selon le centre américain de sismologie. Une alerte au tsunami a été décrétée, a indiqué l’Institut américain de géophysique (USGS).

Le tremblement de terre s’est produit à plus de 160 km au sud-ouest de la capitale Port-au-Prince, selon l’USGS. La longue secousse a été ressentie dans l’ensemble du pays et des dégâts matériels sont déjà enregistrés dans les villes de Jérémie et des Cayes, selon les images de témoins dans la péninsule sud-ouest de l’île.

Des édifices religieux, des écoles et des habitations ont été endommagés lors du tremblement de terre, selon des habitants de la zone affectée.

Sur des vidéos partagées en ligne, les riverains ont filmé des ruines de divers bâtiments en béton dont une église dans laquelle une cérémonie était apparemment en cours samedi matin dans la commune de Les Anglais, à 200 km au sud-ouest de Port-au-Prince.

Plus de 200’000 victimes

Le 12 janvier 2010, un tremblement de terre d’une magnitude de 7 sur l’échelle de Richter avait ravagé la capitale haïtienne et plusieurs villes de province.

Plus de 200’000 personnes avaient été tuées et plus de 300’000 autres avaient été blessées lors de la catastrophe qui avait mis à la rue 1,5 million d’habitants.

ATS

