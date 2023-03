Arnaque téléphonique – «Hallo Mama, mein Handy ist kaputt» Ne volez pas au secours de votre enfant si vous recevez ce SMS. Des hordes de parents sont tombés dans le panneau en Allemagne, en France et jusqu’aux antipodes. Joëlle Fabre

SMS frauduleux reçu par l’auteure de ces lignes mercredi 8 mars 2023 à 8 h 49. DR

Le stratagème est grossier. «Hallo Mama, mein Handy ist kaputt. Das ist meine neue Handynummer +41767748625.» Comme vous peut-être, qui êtes parents d’adolescents ou de jeunes adultes, j’ai reçu ce SMS lunaire ce mercredi à 8 h 49, me priant poliment, dans la langue de Goethe, de répondre sur WhatsApp, l’application de messagerie gratuite de Meta. Expéditeur du message: INFOSMS.

Malheureusement pour les cyberescrocs, aucun de mes enfants n’est assez germanophone pour m’adresser de tels messages. Impossible de tomber dans le panneau. D’autant qu’à 10 h 08 ce même mercredi, je recevais un deuxième SMS au contenu identique avec un numéro différent!

Une deuxième SMS identique mais avec un numéro de téléphone différent est reçu peu après. DR

Transfert d’argent

Mais avant de s’introduire dans les smartphones vaudois, cette arnaque téléphonique a fait des ravages en Allemagne et en Autriche, où elle a fait l’objet de mises en garde de la police. Car une fois que vous avez mordu à l’hameçon en répondant à votre prétendu enfant via son prétendu nouveau numéro, il vous demandera illico de transférer de l’argent sur le compte d’un tiers vu qu’il ne peut plus accéder à son e-banking. À Bregenz par exemple, une femme s’est laissé entourlouper en janvier dernier, virant la coquette somme de 2480 euros à sa fille supposément dans la panade.

Cette nouvelle version de l’arnaque, à «l’urgence familiale» ou à «l’ami en détresse» sévit également en France dans un français châtié: «Bonjour maman, mon téléphone est cassé.» Auparavant, elle aurait fait plus de 11000 victimes en Australie pour des pertes évaluées à plus de 7 millions d’euros: «Hi Mum!»

Que faire? Afficher plus – En cas d’appel ou de SMS suspect, contactez votre proche sur le numéro de téléphone que vous connaissez.

– Renseignez-vous auprès de la Prévention suisse de la criminalité, de la police locale ou le Secrétariat d’État à l’économie (SECO) sur les tentatives d’escroquerie qui sévissent actuellement et sur les nouveaux procédés utilisés. Signalez les tentatives de fraude au Centre national pour la cybersécurité (NCSC).

– Si vous êtes victime, déposez une plainte auprès de votre police municipale ou cantonale. Informez immédiatement votre banque. Elle pourra éventuellement bloquer les versements d’argent.

