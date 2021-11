Automobile – Hamilton s’impose au Brésil et maintient le suspense Le Britannique est remonté de la 10e place sur la grille pour remporter le Grand Prix du Brésil. Il réduit son retard sur Max Verstappen au classement des pilotes.

Lewis Hamilton n’avait plus goûté à la victoire depuis le 26 septembre, au Grand Prix de Russie. AFP

«Ne jamais abandonner»: Lewis Hamilton (Mercedes) a délivré une leçon de résilience et de pilotage pour remporter le Grand Prix du Brésil de Formule 1, dimanche, et réduire son retard au championnat sur Max Verstappen (Red Bull). Le Néerlandais, 2e, compte désormais 14 points d'avance, contre 21 au terme de la course sprint de la veille. Le Finlandais Valtteri Bottas (Mercedes) complète le podium.

Pour Hamilton, c'est le premier succès depuis le GP de Russie fin septembre, soit il y a un mois et demi. Et c'est peu dire qu'il a dû jouer des coudes pour aller le chercher, porté par un public acquis à sa cause!

Le plus rapide lors des qualifications vendredi, alors même que Red Bull était donnée favorite, le septuple champion du monde a vu ses chronos annulés car sa voiture a été déclarée non réglementaire. La faute à un DRS (le volet monté sur l'aileron arrière de sa monoplace qui s'ouvre pour gagner en vitesse de pointe) abîmé et qui s'écartait un peu trop.

20e, du coup, sur la grille de la course sprint qualificative samedi, il est remonté jusqu'à la cinquième place finale, synonyme en théorie de cinquième place au départ du GP. Mais une nouvelle pénalité de cinq places pour changement de moteur l'attendait dimanche...

En course, cela ne l'a pas empêché de remonter jusqu'à la deuxième place derrière Verstappen, leader après avoir pris le meilleur sur le poleman Bottas au départ, dès le 19e tour sur 71. Puis de prendre le meilleur sur le Néerlandais à la régulière, en piste, au 59e tour, à sa troisième tentative. «J'ai juste attaqué autant que j'ai pu. Avec les vingt places puis les cinq places de pénalité, ça a été mon week-end de course le plus compliqué», a résumé Sir Lewis, après avoir remonté en tout 25 places sur l'ensemble du week-end (15 samedi, en 24 tours, 10 dimanche, en 71 tours).

Verstappen garde la main

«En arrivant ici, je ne pensais pas que nous pourrions réduire l'écart autant que nous l'avons fait aujourd'hui (dimanche). Et les obstacles n'ont pas arrêté de se mettre en travers de notre chemin! Mais il ne faut jamais abandonner, c'est comme ça que j'ai abordé ce week-end», raconte aussi Hamilton.

La lutte de haute volée pour le titre (le huitième pour le Britannique de 36 ans – un record - ou le premier pour Verstappen, 24 ans?) va se poursuivre au Qatar dès la semaine prochaine, pour la dernière épreuve d'une série de trois en trois semaines. «On a toujours un bon avantage», fait remarquer le Néerlandais de Red Bull. «Je suis convaincu que nous allons rebondir» après un week-end «plus difficile» où il a fallu «limiter les dégâts». «On a fait tout ce qu'on a pu. La bataille était belle mais on manquait tout simplement un peu de rythme», explique-t-il.

Le Mexicain Sergio Pérez (Red Bull) termine au pied du podium et, faute de mieux, prive Hamilton du point du meilleur tour. Le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari) ferme le top 5. L'Espagnol Carlos Sainz Jr (Ferrari), les Français Pierre Gasly (AlphaTauri) et Esteban Ocon (Alpine), l'Espagnol Fernando Alonso (Alpine) et le Britannique Lando Norris (McLaren) entrent également dans les points, aux dix premières places. À noter les abandons de l'Australien Daniel Ricciardo (McLaren) et du Canadien Lance Stroll (Aston Martin).

Le GP du Brésil, annulé l'an dernier à cause de la pandémie de Covid-19, était le troisième et dernier en 2021 à proposer le nouveau format avec qualifications le vendredi, course sprint qualificative le samedi et GP le dimanche. Six GP «sprint» devraient figurer parmi les 23 courses au calendrier de la saison 202

AFP

