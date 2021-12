Suspense total en F1 – Hamilton – Verstappen, une tension et une haine historiques

Hamilton – Verstappen, une tension et une haine historiques

Entre Hamilton (à gauche) et Verstappen, la lutte sera sans pitié, dimanche à Abu Dhabi.

Lewis Hamilton contre Max Verstappen. Un Britannique contre un Néerlandais. Mercedes contre Red Bull. La puissance d’un grand constructeur allemand contre les moyens illimités d’un milliardaire autrichien. Le V6 turbo Mercedes contre le V6 turbo Honda. L’Europe contre le Japon.

Le duel qui oppose ces deux pilotes cristallise une pyramide de rivalités sans fin. Leur duel dure depuis le 28 mars, jour du premier Grand Prix, à Bahreïn, et s’est étalé sur 21 Grands Prix qui furent autant d’accrochages, de sorties de route et de manœuvres folles.

Un duel qui prendra fin dimanche, sur le tracé de Yas Marina, à Abu Dhabi. Peut-être le pire endroit pour y disputer une finale, puisqu’il est quasi impossible d’y doubler des adversaires et que la position au départ sera plus importante encore qu’ailleurs. Lewis Hamilton et Max Verstappen, dimanche, se présenteront à égalité parfaite de points: 369,5 chacun.