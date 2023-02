Une pétition a été récemment lancée pour que l’intégralité des salles du Théâtre de Vidy, y compris la salle 96 René Gonzalez, qui n’a pas encore été rénovée, soient accessibles aux personnes en fauteuil roulant. Un théâtre accessible: cela relève de l’évidence.

Évidence, bien sûr. Mais ce débat est l’occasion d’éclairer une réalité plus large: l’accessibilité universelle en Suisse reste exceptionnelle et celles et ceux qui vivent avec une déficience restent régulièrement sur le carreau. Et s’entendent dire par les personnes valides que «les handicapés sont une petite minorité», que «beaucoup est déjà fait», que les «nouvelles constructions sont conformes».

«Ce qui est entrepris est souvent approximatif ou dysfonctionnel, en tout cas pas universel, ni pensé en amont avec les usagères et les usagers.»

Ces lieux communs montrent que ce sont bien les plus valides qui sont les plus incapables de voir et d’entendre la réalité quotidienne de quasi deux millions de personnes handicapées en Suisse. La liste des bâtiments récents qui, certes, bénéficient d’une place de parc décorée d’une chaise roulante mais ne permettent pas d’être autonome pour allumer une lumière, ouvrir une porte ou aller aux toilettes est effrayante.

À Lausanne, le Théâtre de Beaulieu, rouvert en 2022, ne dispose pas de boucle magnétique pour les personnes avec une déficience auditive. Des mariés en mobilité réduite ne peuvent que difficilement se rendre seuls à la salle des mariages de l’Hôtel de Ville de la capitale vaudoise.

Combien de lieux de culture sont équipés – en structures adaptées mais aussi en médiation, en dispositions spécifiques diverses – pour accueillir des groupes provenant d’institutions? De nombreux restaurants ou cafés ne sont pas accessibles ou sont mal adaptés lorsqu’ils sont rénovés. Sans oublier les écoles, où il reste beaucoup à faire. Ce qui est entrepris est souvent approximatif ou dysfonctionnel, en tout cas pas universel, ni pensé en amont avec les usagères et les usagers, ou les expert·e·s.

La Suisse est en retard

Bref, si la Suisse bouge, elle bouge lentement, comme le dénonçait en 2022 le Comité des droits des personnes handicapées de l’ONU. C’est pour cela et pour faire bouger les lignes qu’Inclusion Handicap, AGILE.CH (la faîtière des organisations de personnes avec handicap en Suisse) et 50 autres associations viennent de lancer une initiative en ce sens.

Pourquoi ce retard? Car on manque de figures qui normaliseraient leur place dans toutes les sphères de la société. Qui a eu un enseignant en chaise roulante? Une médecin avec une déficience visuelle? Un camarade de classe malentendant? Les personnes en situation de handicap constituent entre un quart et un cinquième de la population, et ce chiffre augmente sans cesse avec le vieillissement de la population. Le handicap peut nous concerner toutes et tous, parfois du jour au lendemain. On ne peut plus opposer les valides et les autres. L’inclusion et l’accès universel doivent devenir l’affaire de tous.

Séverine Graff Afficher plus Vice-présidente du Parti socialiste de Lausanne, conseillère communale, candidate au Conseil national.

