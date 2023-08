Intempéries – «Hans» s’abat sur la Scandinavie La tempête Hans a provoqué de fortes pluies en Suède et en Norvège, provoquant inondations et glissements de terrain ce mardi. Au Danemark, les vents violents ont rendu un incendie incontrôlable.

Ces intempéries ont également entraîné des perturbations de la circulation, avec de nombreuses routes fermées et l’annulation de trains et de ferries. KEYSTONE

Les habitants de la station de ski d’Are, dans le nord-ouest de la Suède, ont été invités à ne pas s’approcher du torrent Susabacken. Étant sorti de son lit, il a causé des dégâts à des routes et des habitations, selon le site suédois d’information Krisinformation. Deux wagons d’un train de passagers ont également déraillé ce lundi dans l’est du pays, après l’affaissement d’un talus ferroviaire. L’incident a fait trois blessés.

Les agences météorologiques suédoise et norvégienne ont émis des alertes aux inondations dans plusieurs régions de leurs pays respectifs. Ces intempéries ont également entraîné des perturbations de la circulation, avec de nombreuses routes fermées et l’annulation de trains et de ferries.

En Norvège, la police a signalé ce mardi plusieurs glissements de terrains. Les médias locaux ont rapporté qu’une centaine de personnes avaient dû être évacuées.

L’agence météorologique danoise DMI a mis en garde contre des vents de tempête dans le nord du pays. La police danoise, quant à elle, a déclaré dans un communiqué que les efforts des services de secours pour éteindre un feu de forêt près de la ville de Klitmoller avaient été «entravés» par les vents violents.

