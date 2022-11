Course au Conseil fédéral – Hans-Ueli Vogt a des raisons de croire en ses chances Favori pour succéder à Ueli Maurer, Albert Rösti fait face à des vents contraires venus de la gauche, des Verts et de Zurich. Assez pour le déstabiliser? Julien Wicky

Albert Rösti fait toujours figure de favori, mais Hans-Ueli Vogt n’a pas dit son dernier mot. KEYSTONE/Jean-Christophe Bott

Depuis sa désignation sur le ticket de l’UDC vendredi soir, on ne voit que lui. Albert Rösti est partout et son étiquette de favori à la succession d’Ueli Maurer au Conseil fédéral lui colle à la peau. Mais l’ancien président de parti le dit lui-même à nos confrères du «SonntagsBlick» ce dimanche: «Tout dépend maintenant du nom que les parlementaires écriront sur leur bulletin le 7 décembre. Pour le moment, le mien n’est pas écrit. Je reste donc très prudent.»

Il faut dire que, dans le sillage de sa nomination vendredi, les premiers vents contraires se sont levés. Sans pouvoir dire s’il s’agit d’une simple tentative de relancer le suspense ou d’un réel rééquilibrage des chances, la «NZZ am Sonntag» fait dire ce dimanche que son colistier, le Zurichois Hans-Ueli Vogt, «a certainement une chance d’être élu».

«Il est urbain, intéressant, coloré. Et il est de Zurich. La Suisse orientale peut voter pour lui et il obtiendrait facilement 90 voix. Il n’en manque pas beaucoup pour atteindre les 123 votes.» Andrea Hämmerle, ancien conseiller national (PS/GR)

Les propos sont signés Andrea Hämmerle, ancien conseiller national socialiste grison, connu outre-Sarine pour être un fin stratège. Dans une interview accordée au journal zurichois, l’ancien élu estime que «beaucoup de choses peuvent encore se passer: lors d’élections au Conseil fédéral, il y a toujours des surprises que personne ne voit venir». S’il maintient l’étiquette de favori à Albert Rösti, il estime que son colistier ne doit pas être sous-estimé. «Il est urbain, intéressant, coloré. Et il est de Zurich. La Suisse orientale peut voter pour lui et il obtiendrait facilement 90 voix. Il n’en manque pas beaucoup pour atteindre les 123 votes», assure l’ancien stratège.

Rösti fait peur aux Verts

Surtout, depuis qu’Albert Rösti ne cache pas que le Département de l’énergie et de l’environnement (DETEC) l’intéresse, il ne se fait pas des amis à gauche. «Il est évident qu’un lobbyiste pétrolier et nucléaire n’est pas la priorité absolue d’un homme ou d’une femme socialiste», indique Andrea Hämmerle. Albert Rösti, lui, réaffirme dimanche ce qu’il disait dans nos colonnes samedi: «La Suisse a besoin de deux fois plus d’électricité et donc de grandes installations. Je serai en faveur de lever l’interdiction de bâtir de nouvelles centrales nucléaires, mais, à la fin, le parlement déciderait.»

Sans surprise, c’est exactement sur ce point que les Verts attaquent le Bernois dans les colonnes de la «SonntagsZeitung»: «Un conseiller fédéral UDC pourrait faire beaucoup de dégâts au DETEC (ndlr: jusqu’ici en mains de Simonetta Sommaruga). Et le danger est bien plus grand de voir Rösti que Vogt à ce poste», déclare Bastien Giroud, conseiller national écologiste. Président d’Auto-Suisse et ancien président de Swissoil, le profil d’Albert Rösti inquiète également Natalie Imboden, elle aussi parlementaire écologiste. «Si quelqu’un qui représentait le lobby du pétrole, du nucléaire et de l’automobile prenait la direction du DETEC, ce serait une petite catastrophe. C’est le contraire dont nous avons besoin maintenant.»

L’aile zurichoise veille au grain

Mais les Verts, seuls, ne pèsent pas assez lourd pour faire bouger le curseur vers Hans-Ueli Vogt, moins positionné sur les thématiques énergétiques. Albert Rösti, jugé sympathique, bénéficie d’une importante cote de popularité sous la Coupole et, à l’image du «Matin Dimanche», on le décrit volontiers comme un héritier du très populaire Adolf Ogi, de Kandersteg, comme lui. Et si ce portrait de «bon camarade» était son plus gros point faible, tranchant trop nettement avec l’aile dure zurichoise du parti? Proche de courant, la «Weltwoche» a multiplié les attaques ces derniers temps et le «SonntagsBlick» semble le laisser entendre en multipliant les questions sur les tensions qu’il entretient avec l’homme fort du parti, Christoph Blocher.

«L’UDC ne serait pas devenue aussi grande qu’aujourd’hui sans Christoph Blocher. J’en ai aussi profité.» Albert Rösti, candidat au Conseil fédéral

Mais le principal intéressé nie toute idée de revanche. «L’UDC ne serait pas devenue aussi grande qu’aujourd’hui sans Christoph Blocher. J’en ai aussi profité.» Et de s’inscrire dans l’héritage du parti. C’est un fait, il existe des tensions au sein du parti agrarien, mais cela serait plutôt à l’avantage d’Albert Rösti, selon la «SonntagsZeitung», qui estime que «contrairement à la section zurichoise, l’UDC bernoise n’a pas de multimillionnaires ou de grands entrepreneurs qui dirigent dans l’ombre. C’est un parti d’administrateurs qui soutient l’État. Ce n’est pas un inconvénient lorsque des sièges au Conseil fédéral sont en jeu.» Quoi qu’il en soit, cela est de nature à animer les deux prochaines semaines. L’outsider Hans-Ueli Vogt l’affirme: «Maintenant qu’il y a deux candidats, la course reprend et suit une logique différente.»

