Horlogerie genevoise – Harcèlement, racisme: des employés de Patek Philippe dénoncent Le syndicat Unia évoque des «conditions de travail délétères» dans l’entreprise horlogère. Léa Frischknecht

Soutenus par le syndicat Unia, des employés de l’entreprise Patek Philippe ont dénoncé des situations de harcèlement et des licenciements abusifs. KEYSTONE

«Ce que je retiens de cette histoire, c’est qu’en cas d’injustice, il faut courber l’échine et ne rien dire. Car chez Patek Philippe, c’est l’employé qui paie les pots cassés.» L’ambiance était pesante, mardi matin, dans les locaux du syndicat Unia. Sept employés et anciens employés étaient venus témoigner des conditions de travail qui règnent dans l’entreprise horlogère. Tous relèvent des cas de harcèlement et de fortes pressions de la part de collègues ou de supérieurs.

«Quand la première personne est venue nous voir, on a cru à un cas isolé, raconte Alejo Patiño, secrétaire syndical d’Unia. Mais de fil en aiguille, on a compris qu’il y avait un gros problème de gestion et aucune prise en compte de la parole des employés.» C’est ce manque de considération qui ressort dans tous les récits. Pour la plupart, ce ne sont ni les supérieurs hiérarchiques, bien souvent au courant des faits, ni les ressources humaines, vers qui beaucoup se sont tournés, qui ont apporté des solutions. Dans certains cas, c’est l’infirmière du travail qui a alerté la commission du personnel sur la détresse physique et psychologique des employés. Parfois, des réunions où chacun est invité à parler, en toute confiance, de ce qu’il vit ont été organisées. «J’ai fait part des menaces de mon chef lors d’une réunion comme celle-ci, raconte une ancienne employée. J’ai été licenciée deux semaines plus tard.»