Éditorial - Haro sur l’heureux impôt!

Il y a pile dix ans, Pascal Broulis sortait de son rang pour publier un livre qui ne manquait pas de culot, intitulé «L’impôt heureux». À l’époque, après des années de vaches maigres pour le canton, il s’était trouvé peu de monde pour se gausser du pas de côté littéraire du conseiller d’État, d’abord plébiscité pour avoir su remettre les finances vaudoises sur le droit chemin.

Lire aussi: Les Morgiens voteront sur le point d’impôt climatique

Des belles routes, un parlement tout neuf, un musée magnifique, des trains en veux-tu en voilà, jusqu’à ce que le convoi ne finisse par sortir des rails du «compromis dynamique», à force d’empiler bénéfices et réserves en tout genre dans le dodu coffre-fort de l’État. Sans que le citoyen – être ingrat qui ne mesure pas les déductions fiscales comme source de joie – ne saisisse les effets de la redistribution à son compte personnel.

Si la méthode a longtemps fait ses preuves, la révolte gronde pourtant gentiment mais sûrement depuis plusieurs années – à droite précisément – mais c’est dans les communes que les charges augmentent et que les impôts finissent par grimper aussi pour faire face aux défis du XXIe siècle. La crise climatique, les tracteurs de la déchèterie qu’il faut faire passer à l’électrique ou les candélabres dont il faut changer les ampoules pour qu’elles n’éblouissent plus les oiseaux la nuit venue sont autant de problèmes à financer.

Ainsi, une fois payées la péréquation et la facture sociale, il ne reste souvent plus que la hausse des impôts locaux pour équilibrer les comptes des villes et des villages, ce qui revient d’office à s’infliger hara-kiri fiscal si quelqu’un se décide à lancer un référendum à l’issue presque sans surprise.

On l’a vu ce dernier mois à Morges, dans une période de Noël pourtant peu propice à tendre des feuilles à signer, où de nombreux citoyens sont venus spontanément au marché rejoindre le mouvement par principe, ignorant le plus souvent que la taxe sur l’élimination des déchets allait augmenter dans les mêmes proportions sans que personne n’y prête vraiment attention.

Différentes réductions cantonales feront certes leur apparition cette année, mais cela ne soulagera sans doute pas les budgets communaux qu’il s’agira d’équilibrer toujours plus sans la moindre nouvelle ponction, ce qui risque bien pour les élus municipaux de se transformer ici et là en une impossible équation.

Cédric Jotterand est journaliste à la rubrique vaudoise, responsable du bureau de Morges. Il est par ailleurs rédacteur en chef du Journal de Morges, lauréat du Prix BZ du journalisme local. Plus d'infos @JotterandC

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.