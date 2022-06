Nouvel album et concerts – Harry Styles sait se faire aimer Le chanteur et acteur anglais revient avec «Harry’s House», un 3e album de pop vintage qui a déjà conquis la planète. Portrait d’un jeune homme très doué, que nous avons vu sur une scène londonienne en liesse. Miguel Cid , Londres

Harry Styles devant un public essentiellement féminin et conquis le 24 mai dernier, à la O2 Academy Brixton, à Londres. Il est l’un des rares artistes passés par un boys band à réussir en solo. SONY MUSIC / LLOYD WAKEFIELD

«Bonsoir, je m’appelle Harry et mon but est de vous divertir», annonce Harry Styles sous les hurlements d’une foule majoritairement féminine. La scène se déroule à Londres, le 24 mai dernier, dans le cadre relativement intime et bondé de la O2 Academy Brixton (4900 places), dans le sud de Londres. C’est là que la pop star britannique de 28 ans marque la sortie de son troisième album avec un concert exclusif dans la capitale britannique, intitulé «One Night Only in London», avant de lancer une tournée mondiale qui passera par le stade de Wembley et le Madison Square Garden (pour quinze dates d’affilée!), à New York.