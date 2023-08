Hausse de la cybercriminalité – Vaud souhaiterait accueillir le futur office fédéral civil de la cybersécurité Le Centre national pour la cybersécurité doit être transformé le 1er janvier prochain. Le Conseil d’Etat vaudois aimerait qu’il soit implanté dans le canton.

Face à l'augmentation des cyberattaques, la Confédération veut renforcer son action (image prétexte). KEYSTONE/DPA/NICOLAS ARMER

Le Conseil d’Etat vaudois souhaiterait accueillir le futur Office fédéral civil de la cybersécurité. Il estime que le canton est «un territoire idéal» en raison du «riche écosystème consacré à la cybersécurité par ses hautes écoles et entreprises phares».

Le gouvernement vaudois a validé ce mercredi l’envoi d’une lettre à la conseillère fédérale Viola Amherd pour lui faire part de son «grand intérêt». Fin 2022, le Conseil fédéral a décidé de transformer le Centre national pour la cybersécurité (CNCS) en un office fédéral civil, au sein du Département fédéral de la défense (DDPS).

Transfert en janvier prochain

Ce transfert doit être effectif au 1er janvier 2024, ce qui a amené le Conseil d’Etat à se positionner en faveur d’une implantation sur son sol. «Dans ce domaine, Vaud possède un gros pôle de compétences multiples et variées avec l’EPFL, l’UNIL et l’HEIG-VD», explique à Keystone-ATS Catherine Pugin, déléguée au numérique à la DGSI. Sans oublier la «Trust Valley», une alliance entre Vaud et Genève, les hautes écoles et des entreprises pour promouvoir la sécurité numérique.

Le Conseil d’Etat vaudois partage la conviction du Conseil fédéral que, face à une hausse toujours plus marquée de la cybercriminalité, la cybersécurité doit faire l’objet d’une action forte au niveau national, écrit-il. «Dans le canton de Vaud, nous avons pu identifier des lieux. Il y a de la place. C’est désormais à la Confédération de décider», ajoute Catherine Pugin.

Une telle implantation concrétiserait par ailleurs la volonté exprimée par le Conseil fédéral d’encourager la décentralisation de son administration, poursuit le bref communiqué du canton. Florian Schütz, qui dirige actuellement le CNSC, sera le directeur du nouvel office.

ATS

