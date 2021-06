Revalorisation des contrats de travail – Hausse de salaire de 400 francs pour les employés de La Poste Le géant jaune a annoncé que les employés à temps plein toucheront une jolie somme en plus. Toutes les parties qui se sont assises à la table des négociations se disent satisfaites.

Les mesures salariales 2021 concernent au total 25’000 collaborateurs de la Poste, 2500 chez PostFinance et près de 2400 chez CarPostal (image d’illustration). KEYSTONE/PETER KLAUNZER

Les employés de La Poste recevront 400 francs de salaire en plus pour un taux d’occupation de 100%. La rémunération minimum sera relevée de 0,5%. C’est le résultat de la conciliation pour les négociations salariales 2021 entre La Poste et les partenaires sociaux.

Ces adaptations entreront en vigueur avec effet rétroactif à compter d’avril 2021, ont annoncé mardi l’entreprise et le syndicat Transfair. Les mesures salariales 2021 concernent au total quelque 25’000 collaboratrices et collaborateurs de la Poste, environ 2500 chez PostFinance et près de 2400 chez CarPostal.

Le personnel employé par les entrepreneurs CarPostal bénéficiera lui aussi d’une revalorisation équivalente, précisent les deux parties dans un communiqué commun.

La Poste, PostFinance, CarPostal et les syndicats Transfair et Syndicom n’avaient pas pu trouver d’accord à la table des négociations. C’est donc la commission paritaire de conciliation qui a dû prendre une décision. Celle-ci convient à tous les partenaires sociaux, souligne-t-on des deux côtés.

Satisfaction générale

Ce résultat s’appuie sur la situation économique des trois sociétés de La Poste, sur les comparaisons avec des entreprises concurrentes, sur l’évolution du renchérissement ainsi que sur celle des salaires moyens selon les groupes professionnels et les régions de rémunération.

Avec cet «accord qui convient à toutes les parties», les entreprises démontrent «leur volonté d’être et de demeurer de bons employeurs, fiables et socialement responsables, a estimé Valérie Schelker, responsable Personnel Poste, citée dans le communiqué. Selon elle, le relèvement des salaires minimums est «particulièrement favorable» aux employés aux bas salaires.

Syndicom salue pour sa part «la forme donnée aux augmentations de cette année. L’ensemble du personnel profite d’une hausse générale, et ce non seulement en 2021, mais aussi pour les années à venir», se félicite son responsable du secteur Logistique, Matteo Antonini,

René Fürst, de la branche Poste/Logistique chez Transfair, se montre lui aussi satisfait: «La mesure salariale générale constitue une solution durable, raisonnable et équitable, dont quasiment tout le monde profitera», résume-t-il.

ATS

