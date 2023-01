Danger hivernal en Suisse – Hausse des accidents en hiver Environ 5300 personnes sont victimes chaque hiver d’un accident lors d’une promenade ou d’une randonnée.

En moyenne, chaque année deux accidents ont une issue fatale et dix engendrent le versement d’une rente invalidité. KEYSTONE/DOMINIC FAVRE

Le nombre d’accidents de promenade et de randonnée durant les mois de décembre, janvier et février est passé de 3900 en 2011 à 5500 en 2020, a indiqué mardi la Caisse nationale d’assurance accident (Suva). Cette hausse s’explique par le nombre croissant de personnes qui pratiquent ces activités.

Le nombre d’accidents recensés dépend fortement des conditions météorologiques. On en compte davantage les années où la neige et le verglas sont plus fréquents. C’est en janvier, lorsqu’il fait souvent le plus froid, que la plupart des accidents surviennent, précise la Suva.

Coûts de 34 millions de francs

Dans 6% des cas, ces accidents occasionnent des absences au travail d’une durée supérieure ou égale à trois mois. En moyenne, chaque année deux accidents ont une issue fatale et dix engendrent le versement d’une rente invalidité. Les assureurs-accidents versent en moyenne 34 millions de francs par année pour ce type d’accidents.

Les blessures concernent le bas des jambes, les chevilles ou les pieds (27 %), les épaules, les coudes ou les bras (19 %), les hanches, les cuisses ou les genoux (16 %). Une bonne condition physique permet de réduire les risques de blessures, souligne la Suva.

