Question de Francine N, de Meyrin: «Je suis propriétaire d’un appartement que j’ai loué à mon locataire en 2018, alors que le taux était à 1,5%. À la demande de mon locataire, j’ai baissé son loyer en 2020, lorsque le taux hypothécaire a baissé. Puis-je maintenant l’augmenter? Et comment dois-je procéder? Je précise: je n’ai plus d’hypothèque sur mon bien.»

L’évolution du taux hypothécaire de référence est déterminée au niveau national sur la base du taux hypothécaire moyen des banques, arrondi au quart de pourcent. Depuis le mois de mars 2020, ce taux était historiquement bas, à 1,25%. En date du 1er juin 2023, il a été porté à 1,5%.

Ce taux est potentiellement applicable à tous les biens immobiliers. Le fait qu’on ait ou non une hypothèque sur le bien en question ne joue aucun rôle quant à savoir si on peut faire évoluer le montant du loyer en fonction de ce taux.



Ce qu’il faudra examiner est si le loyer avait été fixé (lors de la conclusion du bail ou lors d’une fixation ultérieure) sur la base du taux hypothécaire à 1,25%. En effet, si le contrat de bail est ancien et que la baisse du taux n’a pas été répercutée sur le loyer, il ne sera pas possible d’augmenter le loyer suite à cette hausse. Dans la mesure où la hausse doit être notifiée pour la prochaine échéance contractuelle, elle ne sera pas envisageable pour les baux de durée déterminée.



Dans le cas de notre lectrice, elle a baissé le loyer suite à la baisse du taux hypothécaire de 1,5% à 1,25% en 2020. Le loyer actuel est donc fondé sur le taux de 1,25%. Dès lors, il lui sera possible d’augmenter le loyer.



La hausse qui pourra être notifiée est de l’ordre de 3% du loyer. La hausse de l’indice suisse des prix à la consommation depuis la dernière fixation du loyer, à hauteur de 40% uniquement, pourrait aussi être prise en considération et ajoutée à ces 3%.



Une augmentation de loyer portant sur un logement ou un local commercial doit impérativement être notifiée au moyen d’une formule officielle de majoration de loyer ou d’autres modifications du contrat de bail. Cet avis doit être reçu par le locataire au plus tard dix jours avant le début du délai de résiliation et sera effectif pour la prochaine échéance contractuelle. En outre, pour être valable, l’avis doit impérativement être motivé et la hausse ne doit bien entendu pas être assortie d’une menace de résiliation.

