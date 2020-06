Suisse – Hausse modérée des prestations complémentaires en 2019 Quelque 337’000 rentiers AVS et AI ont touché une allocation PC, soit 2,7% de plus qu’à fin 2018. Les dépenses ont augmenté de 3,1%.

40% des dépenses au titre des prestations complémentaires sont liées aux frais de home (archives). Keystone/GAETAN BALLY

En 2019, les dépenses pour les prestations complémentaires ont atteint 5,2 milliards de francs, soit une augmentation de 3,1%. Au total, 337’000 rentiers AVS et AI ont touché une allocation PC, soit 2,7% de plus qu’à fin 2018. Dans les deux cas, la hausse est modérée.

Les prestations complémentaires (PC) sont versées aux personnes domiciliées en Suisse lorsque leurs revenus ne suffisent pas à couvrir leurs besoins vitaux. L’an dernier, environ 17% des retraités et invalides ont touché ces prestations, un chiffre stable par rapport à 2018, indique jeudi l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS).

Contrairement aux années précédentes, le nombre de bénéficiaires de PC à l’AI augmente moins vite que celui des bénéficiaires de PC à l’AVS. L’augmentation de ces derniers (3,1%) s’explique principalement par la hausse de l’effectif des retraités. Compte tenu de l’évolution démographique, le taux de PC pour les retraités est resté toutefois stable à 12,7%, avec 215’800 inscrits.

Dans l’AI, ils étaient 117’500 assurés à toucher une aide à leur rente, soit 2% de plus que l’année précédente. Cela représente un taux de 48,5% des bénéficiaires de l’AI. Les aides vont surtout aux jeunes invalides, car n’ayant pas ou peu travaillé, ils disposent de petites rentes AI et du 2e pilier. De plus, ils résident souvent en home où les coûts sont élevés.

Important pour les séjours en home

Pour les plus âgés vivant dans un home, les PC jouent un rôle important. Environ la moitié des pensionnaires en sont tributaires. En 2019, cela représentait un total de 71’800 personnes, soit 21% de l’ensemble des bénéficiaires de PC, un chiffre stable. Ils ont perçu en moyenne environ 3300 francs par mois, soit plus de trois fois plus que ceux vivant à domicile.

Le recours aux PC varie fortement selon les cantons. Le taux de prestations complémentaires dans l’assurance vieillesse est compris entre 15 et 20% en Suisse romande (hors Valais) et au Tessin. Il atteint 11 à 15% dans la région de Berne, Argovie et Soleure et 9 à 11% en Suisse centrale et dans le nord-est. Ce taux est de 7 à 9% en Valais et dans les Grisons. Aux extrêmes, Nidwald affiche un taux de moins de 7%, alors qu’à Bâle-Ville, il est de 20%.

Les PC sont financées à hauteur de 30% par la Confédération, le reste étant assumé par les cantons. Sur les 5,2 milliards dépensés, 2,1 milliards, soit 40%, ont servi à couvrir les frais supplémentaires en home.

( ATS/NXP )