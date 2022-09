Les nouvelles sont mauvaises d’où qu’elles viennent. Bien sûr qu’on s’y attendait tous, mais les voilà noires sur blanches ces fameuses hausses de primes d’assurance maladie. Massives, elles arrivent dans un contexte tendu. Agrémenté d’une conjonction de facteurs qui fait que la vie chère va être encore plus chère. Hausse du taux directeur de la BNS, hausse des taux hypothécaires (et donc, à terme des loyers), hausse du prix des énergies et des matières premières, hausse de la TVA, hausse du franc suisse et baisse des exportations, pénurie de main-d’œuvre, prévisions de croissance molles, guerre en Ukraine, négociations au point mort avec l’Union européenne, inflation… Vous en voulez encore?