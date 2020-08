Fête en Coupe de Suisse – Haute-Broye, vainqueur dans les cœurs Le très sympathique pensionnaire de 3e ligue disputait son premier match en Coupe de Suisse samedi. Vevey était bien trop fort, mais qu'importe. Florian Vaney

La fête a été belle autour du terrain PATRICK MARTIN

L'arrivée de l'automne en force et en avance, deux premiers buts veveysans tombés bien trop tôt (12e et 24e), ces «bonnes vieilles restrictions liées au Covid», dixit le speaker local: forcément, il convient de se demander à quoi aurait ressembler l'historique première apparition en Coupe de Suisse de l'AS Haute-Broye sans tout ça. Parce que les Joratois ont, comme prévu, placé la barre haut. La réplique face à un adversaire largement supérieur a été valeureuse, l'ambiance a pris l'ascenseur a plus d'une reprise et chacun gardera de cette journée un souvenir au pire agréable, au mieux gravé pour les années à venir. Avec probablement, c'est vrai, cet arrière-goût amer de n'avoir pas pu éviter l'un ou l'autre des trois éléments cités plus haut.

Cyril Dufet essaie d'échapper aux joueurs veveysans PATRICK MARTIN

Au fond, ceux-ci n'auront peut-être finalement que participé à rendre cette rencontre encore plus singulière. C'est en substance ce qu'essayait de faire comprendre Daniele De Nardis une fois la victoire 1-4 de Vevey United actée. «Quand bien même Vevey a remporté le match de manière totalement méritée, on peut dire qu'on a gagné sur un autre plan: celui de la fête, du public», appréciait l'entraîneur d'Haute-Broye.

Vevey United: au niveau sur et hors du terrain

Un constat duquel il serait très injuste de retirer le pensionnaire de 1re ligue. Le VU possède peut-être les ultras les plus bruyants du canton et ceux-ci n'ont pas rechigné à faire le déplacement d'Oron-la-Ville. Mieux, avec ferveur et sans jamais dépasser les bornes, ils ont animé le match de bout en bout. Leur arrivée à la Place des Sports était attendue, presque appréhendée par les supporters locaux, et le «duel» hors terrain a valu presque autant que le spectacle proposé sur la pelouse. Pour le club de William von Stockalper aussi, ce 32e de finale comptait. Parce que l'équipe a dû passer trois tours ardus de qualification pour en arriver là, tous à l'extérieur. Parce qu'après tant d'efforts, il n'en finissait plus d'espérer pouvoir accueillir un «gros» en Copet au tour prochain (ce sera finalement à 99% Köniz… à Köniz). En tout cas, la troupe de Christophe Caschili n'a pas déçu ses fans, qui ont gravi sans trembler les barrières situées derrière les buts pour y dresser une banderole «Encore un p'tit tour» parfaitement respectée.

Sur le terrain, l'ASHB a pu espérer une dizaine de minutes. Le temps pour Jordane Vuagniaux, parti à toute vitesse affronter le gardien visiteur mais dont la frappe était trop cadrée, d'hérisser une première fois les poils du demi-millier de spectateurs présents. Une occasion appréciée à sa juste valeur dans l'assistance. La différence entre les suiveurs d'Haute-Broye et ceux de pas mal d'autres clubs, des alentours ou d'ailleurs? Tout le monde a gardé le même enthousiasme tout au long de la partie. À 0-2? Le public s'est animé pour un corner joratois comme s'il avait été obtenu à égalité à la 120e minute. Le retour au vestiaire (le score était toujours de 0-2)? Une salve d'encouragement et des applaudissements nourris.

La passion n’a pas d’âge PATRICK MARTIN

Il faut dire que l'AS n'a ni économisé ses efforts, ni paru impressionné par l'enjeu. Seul le souhait soufflé par un junior avant le match n'a pas pu être exhaussé. On vous le donne. Le jeune homme espérait que Cyril Dufey marque dès les premières secondes de jeu. «S'il réussit, on ne peut pas perdre. C'est impossible!» Le buteur maison, l'un des tous meilleurs depuis des années à ce niveau, n'a en effet pas connu la même réussite que face à ses adversaires habituels de 3e ligue. Mais lui aussi a quitté le terrain à bout de force et sans avoir quoi que ce soit à se reprocher.

«Arbitre, celle-là elle se siffle en ville, pas ici!»

D'ailleurs sa récompense, celle de tout un club, est tombée à la 66e minute. Le serial buteur a pressé de tout son poids sur le côté droit pour récupérer le ballon et, alors qu'une multitude de ses coéquipiers s'étaient précipités dans la surface, c'est Gaëtan Favre qui a hérité de la balle et qui a habillement trompé Cédric Zimmermann. Le temps d'un instant, on a même pu croire à un improbable retournement de situation. Preuve que l'enjeu avait refait son apparition à Oron, on a pu déceler une pointe de mauvaise foi chez certains amoureux d'Haute-Broye. «Arbitre, celle-là elle se siffle en ville, pas ici!», s'est par exemple emporté un voisin.

Pour sûr, ce n'est ni l'amour du maillot, ni l'humour qui manquent à l'ASHB et ses suiveurs. Christian Gomis, l'un des buteurs veveysans, peut en témoigner, lui qui s'est fait charrier de longues minutes pour sa frappe partie dans les étoiles avant le thé. «C'est la Broye, c'est c'est la Broye», ont ainsi entonné les spectateurs placés derrière la cage, conscients que, la mi-temps venue, il faudrait aller rechercher le ballon dans la rivière passant à côté du terrain. Pour l'anecdote, Haute-Broye avait obtenu sa qualification pour ce match en éliminant Matran deux semaines plus tôt. Ce jour-là, six fidèles du club avaient entrepris le déplacement en terres fribourgeoises... à pied. Ce qui représente une quarantaine de kilomètres. La passion, la vraie.

L'aventure en Coupe de Suisse s'est terminée par un clapping du plus bel effet entre joueurs et supporters du club, ainsi que les paroles toujours très sensées de Daniele De Nardis. «Pour une première sortie en Coupe, marquer notre premier but, c'est presque comme si on avait gagné. En tout cas, notre joie est quasi la même que celle de Vevey. On a essayé de mettre en place une belle opposition et je pense qu'à ce niveau-là aussi, on peut être fiers de nous. Le public a dû passer un bon moment.» Il semblerait, oui.