Pied du Jura – Hautemorges veut tester une Maison des Jeunes par la pratique La Commune mettra à disposition des adolescents un bâtiment. Même s’ils seront encadrés, elle souhaite les voir mettre la main à la pâte dans une forme de laboratoire. Francisco Carvalho da Costa

Le vice-syndic en charge des écoles François Delay souhaite que les adolescents mettent la main à la pâte pour façonner leur future «maison» dans un ancien local des téléphones (PTT). 24HEURES/CEDRIC JOTTERAND

Après des tonnes de règlements à harmoniser suite à la fusion des six villages d’Apples, Bussy-Chardonney, Cottens, Pampigny, Reverolle et Sévery en juillet 2021, la création inédite au pied du Jura d’une Maison des Jeunes a valeur de premier projet concret mené par la Municipalité de Hautemorges.

Et celui-ci n’a rien d’ordinaire, car il concerne les adolescents plutôt qu’une route ou l’achat d’un véhicule, même si on reste dans le raisonnable puisque le crédit obtenu à la quasi-unanimité du Conseil communal se monte à 170’000 francs pour la rénovation des infrastructures, en plus d’une enveloppe de 61’000 francs pour les frais de fonctionnement.

Un projet souple

Ce budget, qui doit servir à la réaffectation des anciens locaux PTT du village d’Apples, peut même paraître un peu «court», ce qui est toutefois une volonté de l’Exécutif: «Avant, chaque village faisait comme il pouvait avec ses moyens. Aujourd’hui – et c’est un des points positifs de la fusion – Hautemorges est une entité qui a une portée régionale», précise François Delay, municipal responsable du dicastère culture, sport et loisirs. Ce dernier n’a cependant pas réclamé un palace pour cette Maison des Jeunes à la campagne – un dispositif plus courant en ville – mais «une base pour oser».

«Il faudra aller chercher les jeunes avec le défi qu’ils résident dans plusieurs villages différents.» François Delay, municipal de Hautemorges

Car le succès du futur lieu de rendez-vous destiné aux jeunes âgés de 12 à 22 ans – qui sera également ouvert aux élèves des localités voisines – est à construire de A à Z, fort des animateurs engagés à temps partiel: «Il faudra aller les chercher, avec le défi qu’ils résident dans plusieurs villages différents. Les statistiques d’affluence permettront de déterminer nos besoins et il n’est pas exclu d’agrandir les locaux et développer l’offre, lors d’une deuxième phase», souligne le municipal qui ajoute que l’atout du vieux bâtiment est d’être situé en face de l’école (ce qui assure du passage), sans toutefois en faire partie, ce qui offre une certaine forme de liberté.

