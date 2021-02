Meurtres et Mystères à domicile – Héberger un assassin, c’est possible! La compagnie Rêves en Stock propose d’inviter un tueur chez soi, le temps d’une soirée avec des amis dans le respect des règles sanitaires. Partants? Thérèse Courvoisier

À qui profite le crime? Après avoir testé une soirée Meurtres et Mystères à domicile, on a envie de répondre: à tout le monde! Une soirée Meurtres et Mystères? Dans le «monde d’avant», il s’agissait d’un spectacle articulé autour d’un repas dans des lieux d’exception, comme le train du MOB ou un château, au cours duquel un crime était commis et les participants devaient trouver le coupable, son motif et des preuves.

Un assassin à… démasquer

Aujourd’hui, une soirée Meurtres et Mystères, c’est toujours un spectacle articulé autour d’un repas, avec un crime et un assassin à démasquer. Sauf que cette fois le spectacle se déroule sur l’écran de l’ordinateur, et le lieu d’exception, c’est notre salon! On invite donc bien un criminel chez soi, mais toujours dans le respect des règles sanitaires et sans la moindre goutte de sang. Est-ce que cela fonctionne? Nous avons testé l’option pour quatre personnes avec box apéro (149 francs).