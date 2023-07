Pollution fluviale – Hécatombe de poissons dans deux cours d’eau fribourgeois Plus de mille poissons sont morts jeudi dans la Sionge et le Diron à Vuadens, dans le canton de Fribourg.

1 / 1 Une enquête a été ouverte pour déterminer la cause de cette hécatombe. Police cantonale fribourgeoise

Plus d’un millier de poissons ont été découverts morts jeudi dans la Sionge et le Diron à Vuadens, dans le canton de Fribourg. Les causes de cette pollution ne sont pas encore connues. Par mesure de prudence, la police recommande de renoncer à la pratique de la pêche en aval de ce secteur ces deux prochaines semaines.

L’écosystème a été touché et toutes les espèces de poissons et écrevisses ont été impactées, indique vendredi la police cantonale fribourgeoise. La source de la pollution a été localisée à Vuadens, dans le ruisseau du Diron et s’étend jusque dans la Sionge sur une distance d’environ deux kilomètres. Des prélèvements d’eau ont été effectués pour déterminer le produit qui a causé cette pollution.

ATS

