Portrait de Lydia Laurent – Heidi est devenue patronne dans le monde de la construction Venue s’installer dans le Gros-de-Vaud par amour, cette licenciée en langues a assumé le défi de reprendre à la tête de plusieurs entreprises suite à la disparition subite de son mari. Sylvain Muller

Lydia Laurent n’a pas hésité lorsque des circonstances dramatiques l’ont propulsée à la tête des entreprises de construction de feu son mari. Odile Meylan

«On fonctionnait comme ça avec Patrick: on faisait les choses et on gérait les problèmes après. Si tu analyses tout avant, tu ne fais rien.» En novembre 2019, lorsque l’entrepreneur Patrick Laurent a quitté ce monde de manière abrupte, son épouse Lydia Laurent n’a donc pas (trop) réfléchi: elle a repris la présidence des conseils d’administration des entreprises Laurent Construction SA et Laurent Entreprise générale SA, et a accepté de devenir associée de MEL Architecture Sàrl, sociétés toutes trois basées à Fey dans le Gros-de-Vaud. «Pour nos enfants et pour nos 70 collaborateurs, donc leurs 70 familles, je ne me suis pas senti le droit de lâcher.»