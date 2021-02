Bande dessinée – Heidi ne craint pas les zombies Un trio d’auteurs genevois réinterprète l’héroïne suisse façon gore. Philippe Muri

Une Heidi bien éloignée des romans de Johanna Spyri. DR

Ne lui cherchez pas des poux: cette gamine-là n’a pas froid aux yeux et ne s’en laisse pas conter. Surtout par des zombies assoiffés de sang. Prénommée Heidi, elle n’évoque que de très loin l’héroïne des romans de Johanna Spyri. Même si ses auteurs – un trio de Genevois – s’en inspirent pour mieux détourner le mythe. Xavier Ruiz et Jean-Paul Cardinaux au scénario, JP Kalonji au dessin, n’y sont pas allés avec le dos de la cuillère. Leur Heidi manie le fusil d’assaut comme le plus aguerri des grenadiers de l’armée suisse, et décapite façon bourreau, sans états d’âme. L’adolescente se révèle tout aussi redoutable un canif ou un caquelon à fondue en main! Avec l’aide du jeune Peter et de son grand-père, elle va se révéler une redoutable tueuse de morts-vivants…

À l’origine de cette fable teintée d’humour noir et d’hémoglobine, on trouve un cinéaste et réalisateur de films pour la télévision. Xavier Ruiz, 50 ans, a toujours rêvé de s’attaquer aux grands symboles helvétiques. «J’ai eu envie de transposer Heidi dans une comédie d’horreur», explique l’intéressé au bout du fil. «Je voulais passer en revue un certain nombre de clichés, pour m’en moquer. Je trouve qu’en Suisse, on manque parfois d’autodérision.»

D’abord pour le cinéma

Avant de devenir un personnage de BD, son Heidi a d’abord été imaginée pour le grand écran. «En 2012, je suis parti au Festival de Cannes et j’ai trouvé un million de francs pour réaliser un film d’horreur «low cost». Malheureusement, le financement s’est effondré peu après, cela arrive souvent au cinéma.» Avec Jean-Paul Cardinaux, son alter ego, Ruiz ne s’est pas découragé. En attendant de dégoter l’argent nécessaire pour leur long-métrage, les deux hommes ont adapté le scénario d’«Heidi vs zombies» en bande dessinée, assurant le découpage et le story-board dans un style très cinématographique, qu’ils assument. «C’est de là d’où on vient, tout de même…»

Fort d’une histoire sanguinolente au deuxième degré qui les faisait se marrer, le duo a cherché un dessinateur correspondant à leur univers. «On a pensé à Kalonji. Jean-Paul Cardinaux le connaissait bien. Dans les années 80, il a fait du skateboard avec lui. Lors de notre première rencontre, Kalonji nous a prévenus: «Je déteste les zombies!» a-t-il assuré. Mais quand il a lu l’histoire, il a changé d’avis, et a fini par dire: «j’adore, on va le faire!»

Financement participatif

Encore fallait-il trouver des espèces sonnantes et trébuchantes pour financer le projet. Ruiz et Cardinaux y sont allés de leur poche, généreusement soutenus par un donateur privé. Mais, surtout, ils ont eu recours avec succès au système du «crowdfunding». «Cela a très bien et relativement vite fonctionné. Plus de 80 personnes ont contribué à quelque 60% du budget.»

Contrairement à la version initiale, les auteurs ne se sont fixé aucune limite. «Au cinéma, on ne pouvait pas imaginer un barrage qui explose, ni même un camion qui saute. On n’aurait pas pu assumer financièrement. Là, on s’est complètement débridés.»

«Les zombies sont un catalyseur de nos angoisses.» Xavier Ruiz, scénariste.

Au point de s’aliéner le jeune public? «Bon, clairement, «Heidi vs zombies» ne s’adresse pas à des enfants en dessous de 12 ans, même si des mômes moins âgés l’ont déjà lu sans broncher. Car il faut bien penser que c’est une histoire pour rire. À partir de là, l’album s’adresse à tout le monde. Les zombies sont un catalyseur de nos angoisses. Crainte du virus, de la maladie, de la guerre, de la mort. J’aime bien le fait d’introduire le zombie dans la culture helvétique, parce qu’en Suisse, on a de la peine à exorciser nos peurs.»

Tiré à 500 exemplaires en français, autant en allemand, «Heidi vs zombies» existe aussi en anglais. «Cette version devrait nous permettre d’aller chercher le financement pour adapter le livre en film d’animation 3D. Si vous patientez, normalement, dans sept ans, je vous invite au cinéma pour le voir!» Chiche?