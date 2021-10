Anniversaire éditorial romand – Hélice Hélas, dix ans de «narration baroque, épique et punk» L’équipe de passionnés éclectiques installée à Vevey a publié 120 livres. Rencontre avec deux d’entre eux: Pierre Yves Lador et Alexandre Grandjean. Caroline Rieder

Les codirecteurs Pierre Yves Lador (en bleu-violet), Alexandre Grandjean (en gris) et Stéphane Bovon (en noir) posent dans leur entrepôt à Lausanne. Au premier plan, Jean-François Thomas, directeur de la collection SF. Chantal Dervey

«Hélice Hélas Éditeur est difficilement réfutable, comme la théorie des cordes. Il produit de la narration baroque, épique et punk et organise des événements en général imprévisibles, et donc imprévus.»

Pareille présentation annonce trois codirecteurs un brin loufoques. Pourtant, ces éclectiques (secondés par Jean-François Thomas pour la collection SF) se marrent avec sérieux, car lorsqu’il s’agit de la qualité des textes, on ne transige pas. En dix ans, la maison s’est ainsi bien installée dans le paysage éditorial romand. Un anniversaire qu’ils fêtent avec divers événements – prévus cette fois! – jusqu’à la fin de l’année.