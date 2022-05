Une cantatrice-réalisatrice – Héloïse Mas fusionne rétrofuturisme et opéra La mezzo-soprano incarne Charlotte dans «Werther», à Lausanne, et carbure à l’imaginaire. Matthieu Chenal

Héloïse Mas prépare le rôle de Charlotte, dans «Werther» de Massenet, à l’Opéra de Lausanne à partir du 15 mai. Dans l’atelier de couture, elle pose avec la robe de Christian Lacroix qu’elle portera. FLORIAN CELLA

Tout paraît grand chez elle: sa taille, sa chevelure, sa bouche au rire éclatant et à la voix cuivrée, ses mains tourbillonnantes et expressives, son énergie inextinguible. Héloïse Mas avait déjà fait une apparition remarquée à l’Opéra de Lausanne dans une production de l’Opéra de Fribourg: Alcina, dans «Orlando Paladino» de Haydn, en 2017. La mezzo-soprano française partageait alors la scène avec Marie Lys, qu’elle retrouve en ce moment pour «Werther» de Jules Massenet (lire encadré). Elle y assure pour la première fois le rôle de Charlotte, tandis que la soprano vaudoise tient celui de sa sœur Sophie. Le souvenir de son abattage chez Haydn et la parution d’un récent et original album Haendel étaient des raisons suffisantes pour pousser la porte de sa loge.