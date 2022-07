Une star de la photo à Martigny – Henri Cartier-Bresson, l’œil vif et amical chez Gianadda Le fameux photographe s’expose en Valais au gré des tirages qu’il offrait à son ami le peintre Sam Szafran. Boris Senff

Bruxelles, 1932. Une image de voyeurs surpris… par le spectateur? Ce tirage est le dernier – le 226 e ! – à être entré à la Fondation Gianadda car Sam Szafran a tenu à le garder chez lui. © Fondation Henri Cartier-Bresson/Magnum Photos - Collection Szafran, Fondation Pierre Gianadda

Au début de l’exposition «Henri Cartier-Bresson» – qui fait les beaux jours de l’été et jusqu’à l’automne de la Fondation Pierre Gianadda de Martigny – on craint d’abord le pire en découvrant ce cliché de Monique Jacot d’un Cartier-Bresson disparaissant dans son appareil au moment de tirer le portrait, en 1994, d’un Léonard Gianadda massif, les bras impérialement croisés, et placé devant la sculpture du «Grand Coq IV» de Constantin Brancusi… Le patron du musée valaisan va-t-il tirer la couverture à soi? Un peu mais, contre toute attente, le penchant s’avère ici légitime.