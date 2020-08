Chanson pour enfants – Henri Dès s’engage dans la lutte contre le coronavirus En plus des livres, bandes dessinées et autres supports pédagogiques, les parents peuvent aussi compter sur le célèbre chanteur pour expliquer à leurs bambins comment respecter les gestes barrières. Aline Ecuyer

À quelques jours de la rentrée scolaire, le timing ne pouvait pas être mieux trouvé pour sortir une chanson sur l’hygiène des mains. Ce nouvel outil pédagogique pour lutter contre la propagation des virus est une idée de la pédiatre Natalie Kuhn: «C’est une manière ludique et universelle d’expliquer les choses, qui touche les petits comme les grands.» Et c’est naturellement qu’elle a pensé au musicien vedette des enfants depuis des générations. «J’ai tout de suite trouvé que c’était une bonne idée, a expliqué Henri Dès à nos confrères du «Matin». Avec toutefois une réserve: je pensais que, le temps que la chanson soit prête, il y avait une chance qu’on ait réussi à se débarrasser du coronavirus et qu’on n’en parle plus. Ce n’est hélas pas le cas.»

En l’occurrence, la chanson ne cite pas spécifiquement l’épidémie en cours. En effet, le nettoyage des menottes est un geste essentiel dans la lutte contre d’autres maladies, comme la grippe.

«Puisque la chanson parle de savon, l’idée est venue d’une bulle, qui piège littéralement le virus» Valott, dessinateur

Illustrée, cette comptine pour enfants met en scène des petites bulles qui piègent le virus. Des dessins signés Valott, un ami d’Henri Dès. «Il était hors de question de montrer un enfant, nous explique de dessinateur, car la question se serait posée de savoir s’il fallait un garçon, une fille, de quel âge, etc. Mais puisque la chanson parle de savon, l’idée est venue d’une bulle, qui piège littéralement le virus. En plus, une bulle, cela peut prendre de multiples formes, même celles des lettres du nom d’Henri Dès, comme elles le font à la fin du clip.»

Sortie ce vendredi 21 août, la chanson a reçu l’aval de la Conférence intercantonale de l’instruction publique et, à la rentrée, des flyers seront distribués dans les écoles romandes, invitant les élèves et les crèches à télécharger la chanson et ses paroles sur le site gestesbarrieres.ch.

Un repos forcé bienvenu

Pour la star romande, le confinement a été l’occasion de récupérer de son malaise cardiaque de novembre dernier. «J’ai pu me reposer et faire de la marche en montagne pour redonner du tonus à mon cœur. En tant que personne à risque, j’ai fait très attention, je respectais les distances, d’autant que ma fille a elle-même attrapé le coronavirus. Ce qui est sûr, avec cette pandémie, c’est que je ne suis pas près de remonter sur scène. Le monde du spectacle a lourdement été touché par la pandémie et cela va continuer.»